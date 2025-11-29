Fête de la Sainte-Barbe Quai des iranées La Bresse

Fête de la Sainte-Barbe

Quai des iranées Quai des Iranées et Halle des Congrès La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 15:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Les pompiers de La Bresse vous invitent à leur fête de Sainte-Barbe !

Programme

– 15h30 Quai des iranées Défilé des troupes/Union musicale de Basse sur le Rupt

– 15h45 Halle des Congrès Goûter des Sapeurs-Pompiers ; Pompy la mascotte exposition du travail des écoles sur le thème du sport (accident, prévention) ; parcours et petits défis par les JSP ; démonstrations et manœuvres

– 17h30 Halle des Congrès Prise d’armes et remises des galons et médaillesTout public

Quai des iranées Quai des Iranées et Halle des Congrès La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 56 18

English :

The La Bresse firefighters invite you to their Saint Barbara’s Day party!

Program:

– 3:30pm Quai des iranées: Parade of troops/Union musicale de Basse sur le Rupt

– 3:45pm Halle des Congrès Sapeurs-Pompiers snack; Pompy the mascot: exhibition of work by schools on the theme of sport (accidents, prevention); course and small challenges by the JSP; demonstrations and maneuvers

– 5:30pm Halle des Congrès Taking up arms and presentation of stripes and medals

German :

Die Feuerwehr von La Bresse lädt Sie zu ihrem Fest der Heiligen Barbara ein!

Programm:

– 15:30 Uhr Quai des iranées Parade der Truppen/Union musicale de Basse sur le Rupt

– 15:45 Uhr Halle des Congrès Goûter der Feuerwehr; Pompy, das Maskottchen: Ausstellung der Arbeit der Schulen zum Thema Sport (Unfall, Prävention); Parcours und kleine Herausforderungen durch die JSP; Vorführungen und Manöver

– 17.30 Uhr Kongresshalle Waffenübernahme und Verleihung der Streifen und Medaillen

Italiano :

I vigili del fuoco di La Bresse vi invitano alla loro festa di Santa Barbara!

Programma:

– 15.30 Quai des iranées Sfilata di truppe/Union musicale de Basse sur le Rupt

– 15.45 Halle des Congrès Merenda dei Vigili del Fuoco; la mascotte Pompy: esposizione dei lavori delle scuole sul tema dello sport (incidenti, prevenzione); corso e piccole sfide del JSP; dimostrazioni e manovre

– 17.30 Halle des Congrès: Alzabandiera e consegna dei nastrini e delle medaglie

Espanol :

Los bomberos de La Bresse te invitan a su fiesta de Santa Bárbara

Programa:

– 15.30 h Quai des iranées Desfile de tropas/Union musicale de Basse sur le Rupt

– 15.45 h Palacio de Congresos Merienda de los bomberos; la mascota Pompy: exposición de trabajos escolares sobre el tema del deporte (accidentes, prevención); recorrido y pequeños desafíos de la JSP; demostraciones y maniobras

– 17.30 h Palacio de Congresos: Toma de armas y entrega de galones y medallas

L’événement Fête de la Sainte-Barbe La Bresse a été mis à jour le 2025-11-17 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES