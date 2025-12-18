Fête de la Sainte Barbe Rémalard-en-Perche Rémalard en Perche
Fête de la Sainte Barbe Rémalard-en-Perche Rémalard en Perche samedi 10 janvier 2026.
Fête de la Sainte Barbe Rémalard-en-Perche
Rémalard Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 20:00:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Fête de la Sainte Barbe du centre de secours de Rémalard-en-Perche.
À partir de 20 heures, dîner dansant (45€/adulte 25€/enfant jusqu’à 12 ans révolus) à la salle Condé-Confluence de Sablons-sur-Huisne sur réservation au 06 45 50 22 96. .
Rémalard Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 45 50 22 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Sainte Barbe Rémalard-en-Perche
L’événement Fête de la Sainte Barbe Rémalard-en-Perche Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-12-18 par OT CdC Coeur du Perche