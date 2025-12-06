Fête de la Sainte Barbe

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Plongez dans la magie des traditions locales et laissez-vous emporter par la féérie de la Sainte-Barbe, un rendez-vous incontournable du Val d’Argent !

Moment fort de la tradition locale, cette fête rend hommage à sainte Barbe, patronne des mineurs et des pompiers. Entre recueillement, cortège lumineux et ambiance festive, cette soirée invite petits et grands à partager un instant de convivialité au cœur de l’histoire minière de la vallée.

18h

Veillée de chants et prières à Sainte-Pierre sur l’Hâte

Ver 19h15

Descente en cortège de lumière vers la Tour des Mineurs d’Echery

Vers 19h40

Tirs de bombarde et musique devant la tour des mineurs d’Echery .

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 53 98

English :

Immerse yourself in the magic of local traditions and let yourself be swept away by the enchantment of Sainte-Barbe, a not-to-be-missed event in the Val d’Argent!

German :

Tauchen Sie ein in die Magie der lokalen Traditionen und lassen Sie sich vom Zauber der Sainte-Barbe mitreißen, einem unumgänglichen Termin im Val d’Argent!

Italiano :

Immergetevi nella magia delle tradizioni locali e lasciatevi trasportare dall’incanto di Sainte-Barbe, un evento imperdibile in Val d’Argent!

Espanol :

Sumérjase en la magia de las tradiciones locales y déjese llevar por el encanto de Sainte-Barbe, ¡una cita ineludible del Val d’Argent!

