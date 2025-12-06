Fête de la Sainte Barbe Sainte-Marie-aux-Mines
Fête de la Sainte Barbe Sainte-Marie-aux-Mines samedi 6 décembre 2025.
Fête de la Sainte Barbe
Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Plongez dans la magie des traditions locales et laissez-vous emporter par la féérie de la Sainte-Barbe, un rendez-vous incontournable du Val d’Argent !
Moment fort de la tradition locale, cette fête rend hommage à sainte Barbe, patronne des mineurs et des pompiers. Entre recueillement, cortège lumineux et ambiance festive, cette soirée invite petits et grands à partager un instant de convivialité au cœur de l’histoire minière de la vallée.
18h
Veillée de chants et prières à Sainte-Pierre sur l’Hâte
Ver 19h15
Descente en cortège de lumière vers la Tour des Mineurs d’Echery
Vers 19h40
Tirs de bombarde et musique devant la tour des mineurs d’Echery .
Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 53 98
English :
Immerse yourself in the magic of local traditions and let yourself be swept away by the enchantment of Sainte-Barbe, a not-to-be-missed event in the Val d’Argent!
German :
Tauchen Sie ein in die Magie der lokalen Traditionen und lassen Sie sich vom Zauber der Sainte-Barbe mitreißen, einem unumgänglichen Termin im Val d’Argent!
Italiano :
Immergetevi nella magia delle tradizioni locali e lasciatevi trasportare dall’incanto di Sainte-Barbe, un evento imperdibile in Val d’Argent!
Espanol :
Sumérjase en la magia de las tradiciones locales y déjese llevar por el encanto de Sainte-Barbe, ¡una cita ineludible del Val d’Argent!
