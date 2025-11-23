Fête de la Sainte-Catherine Devant la mairie Montélier

Fête de la Sainte-Catherine

Devant la mairie 10 avenue du Vercors Montélier Drôme

Toute la nouvelle équipe d’organisation de la fête de la Sainte-Catherine sera heureuse de vous accueillir au centre-village de Montélier le dimanche 23 novembre 2025 entre 8H et 16H pour l’édition annuelle de cet évènement traditionnel.

English :

The new Saint Catherine?s Day organizing team looks forward to welcoming you to Montélier?s village center on Sunday November 23, 2025 between 8am and 4pm for the annual edition of this traditional event.

German :

Das neue Organisationsteam des Festes der Heiligen Katharina freut sich, Sie am Sonntag, den 23. November 2025 zwischen 8.00 und 16.00 Uhr im Dorfzentrum von Montélier zur jährlichen Ausgabe dieser traditionellen Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

Italiano :

Il nuovo team organizzativo della festa di Sainte-Catherine sarà lieto di accogliervi nel centro del villaggio di Montélier domenica 23 novembre 2025 dalle 8 alle 16 per l’edizione annuale di questo evento tradizionale.

Espanol :

El nuevo equipo organizador de la fiesta de Sainte-Catherine estará encantado de recibirle en el centro del pueblo de Montélier el domingo 23 de noviembre de 2025, entre las 8.00 y las 16.00 horas, con motivo de la edición anual de este tradicional acontecimiento.

