Fête de la Sainte-Cécile Luynes
Fête de la Sainte-Cécile Luynes samedi 22 novembre 2025.
Fête de la Sainte-Cécile
Rue des Halles Luynes Indre-et-Loire
Début : Samedi 2025-11-22 18:00:00
L’Association Musicale de Luynes vous invite à son traditionnel concert de la Sainte-Cécile !
Rue des Halles Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
The Association Musicale de Luynes invites you to its traditional Sainte-Cécile concert!
German :
Die Association Musicale de Luynes lädt Sie zu ihrem traditionellen Konzert der Heiligen Cäcilie ein!
Italiano :
L’Association Musicale de Luynes vi invita al suo tradizionale concerto di Sainte-Cécile!
Espanol :
La Association Musicale de Luynes le invita a su tradicional concierto de Sainte-Cécile
