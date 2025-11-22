Fête de la Sainte-Cécile Luynes

Fête de la Sainte-Cécile

Rue des Halles Luynes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’Association Musicale de Luynes vous invite à son traditionnel concert de la Sainte-Cécile !

Rue des Halles Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The Association Musicale de Luynes invites you to its traditional Sainte-Cécile concert!

German :

Die Association Musicale de Luynes lädt Sie zu ihrem traditionellen Konzert der Heiligen Cäcilie ein!

Italiano :

L’Association Musicale de Luynes vi invita al suo tradizionale concerto di Sainte-Cécile!

Espanol :

La Association Musicale de Luynes le invita a su tradicional concierto de Sainte-Cécile

