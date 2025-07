FETE DE LA SAINTE CLAMERY Servian

FETE DE LA SAINTE CLAMERY

Servian Hérault

Fêtez la Sainte Clamery avec vins, repas et musique live ! Une soirée conviviale au cœur du terroir avec les Vignerons de l’Occitane.

Fêtez la Sainte Clamery avec les Vignerons de l’Occitane ! Au programme dégustation des nouveaux vins, repas sur place et animation musicale en live. Une soirée festive et chaleureuse pour découvrir les saveurs du terroir et profiter de l’été dans une ambiance conviviale. .

Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 07 39

Celebrate Sainte Clamery with wine, food and live music! A convivial evening in the heart of the terroir with Les Vignerons de l?Occitane.

Feiern Sie den Tag der Heiligen Clamery mit Wein, Essen und Live-Musik! Ein geselliger Abend im Herzen des Terroirs mit den Vignerons de l’Occitane.

Festeggiate Sainte Clamery con vino, cibo e musica dal vivo! Una serata conviviale nel cuore del terroir con i Vignerons de l’Occitane.

Celebre Sainte Clamery con vino, comida y música en directo Una velada de convivencia en el corazón del terruño con los Vignerons de l’Occitane.

