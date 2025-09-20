Fête de la Sainte Fauste Bozouls

Fête de la Sainte Fauste Bozouls samedi 20 septembre 2025.

Fête de la Sainte Fauste

Bozouls Aveyron

Une journée de convivialité et de découverte au coeur de Bozouls !

De 14h à 19h Olympiade sportive (inscriptions à partir de 10h30)

19h Résultat tombola ( tickets en vente chez les commerçants participants)

19h30 Saucisse truffade + dessert (14 euros)

20h Concert de LOL le trio et Groupe Chill

Plein de superbes épreuves dont la merveilleuse tyrolienne avec Vert Tea Jeu.

Compétition intergénérationnelle à partir de 8 ans ou 30kg.

Récompense pour les 3 vainqueurs et un prix du jury pour l’équipe la plus COOL ! 20 .

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

English :

A day of conviviality and discovery in the heart of Bozouls!

German :

Ein Tag voller Geselligkeit und Entdeckungen im Herzen von Bozouls!

Italiano :

Una giornata di divertimento e di scoperta nel cuore di Bozouls!

Espanol :

Un día de diversión y descubrimientos en el corazón de Bozouls

