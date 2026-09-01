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Fête de la Sainte Fauste Bozouls

samedi 19 septembre 2026 · Bozouls

Fête de la Sainte Fauste Bozouls

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Parc Layrac
Ville
12340 Bozouls
Département
Aveyron
Tarif
15 Tarif de base - plein tarif Tarif repas

Bozouls

Fête de la Sainte Fauste

Parc Layrac Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base – plein tarif
Tarif repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Une journée de convivialité et de découverte au coeur de Bozouls !
Au programme :
Dès 13h30 – Olympiades sportive ( 5€/ personne. Épreuves sur le programme )
Compétition intergénérationnelle à partir de 8 ans ou 30kg. L’équipe doit être composée de 6 personnes ou 6 passages autorisé par équipe. Tenue originale autorisées mais elles doivent être fonctionnelles pour les épreuves sportives.
Pré-inscriptions par mail ou sur place à partir de 10h : a.c.bol12340@gmail.com

À partir de 19h – Repas avec sauté de porc de l’Aveyron aux amandes et aux abricots, pommes de terre grenaille et kouglof façon baba en dessert. (15€) Menu enfant : 10 €, avec un dessert adapté.

À 20h – Concert du groupe Duo à deux, suivi d’une soirée animée par DJ Freddy. 15  .

Parc Layrac Bozouls 12340 Aveyron Occitanie   a.c.bo12340@gmail.com

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English :

A day of conviviality and discovery in the heart of Bozouls!

L’événement Fête de la Sainte Fauste Bozouls a été mis à jour le 2026-09-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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