Informations pratiques

Bozouls

Fête de la Sainte Fauste

Parc Layrac Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base – plein tarif

Tarif repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Une journée de convivialité et de découverte au coeur de Bozouls !

Au programme :

Dès 13h30 – Olympiades sportive ( 5€/ personne. Épreuves sur le programme )

Compétition intergénérationnelle à partir de 8 ans ou 30kg. L’équipe doit être composée de 6 personnes ou 6 passages autorisé par équipe. Tenue originale autorisées mais elles doivent être fonctionnelles pour les épreuves sportives.

Pré-inscriptions par mail ou sur place à partir de 10h : a.c.bol12340@gmail.com

À partir de 19h – Repas avec sauté de porc de l’Aveyron aux amandes et aux abricots, pommes de terre grenaille et kouglof façon baba en dessert. (15€) Menu enfant : 10 €, avec un dessert adapté.

À 20h – Concert du groupe Duo à deux, suivi d’une soirée animée par DJ Freddy. 15 .

Parc Layrac Bozouls 12340 Aveyron Occitanie a.c.bo12340@gmail.com

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English :

A day of conviviality and discovery in the heart of Bozouls!

L’événement Fête de la Sainte Fauste Bozouls a été mis à jour le 2026-09-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)