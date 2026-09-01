Fête de la Sainte Fauste Bozouls
samedi 19 septembre 2026 · Bozouls
Informations pratiques
Bozouls
Fête de la Sainte Fauste
Parc Layrac Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base – plein tarif
Tarif repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Une journée de convivialité et de découverte au coeur de Bozouls !
Au programme :
Dès 13h30 – Olympiades sportive ( 5€/ personne. Épreuves sur le programme )
Compétition intergénérationnelle à partir de 8 ans ou 30kg. L’équipe doit être composée de 6 personnes ou 6 passages autorisé par équipe. Tenue originale autorisées mais elles doivent être fonctionnelles pour les épreuves sportives.
Pré-inscriptions par mail ou sur place à partir de 10h : a.c.bol12340@gmail.com
À partir de 19h – Repas avec sauté de porc de l’Aveyron aux amandes et aux abricots, pommes de terre grenaille et kouglof façon baba en dessert. (15€) Menu enfant : 10 €, avec un dessert adapté.
À 20h – Concert du groupe Duo à deux, suivi d’une soirée animée par DJ Freddy. 15 .
Parc Layrac Bozouls 12340 Aveyron Occitanie a.c.bo12340@gmail.com
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English :
A day of conviviality and discovery in the heart of Bozouls!
L’événement Fête de la Sainte Fauste Bozouls a été mis à jour le 2026-09-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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