Fete de la Sainte-Fleur Epinal Épinal

Fete de la Sainte-Fleur Epinal Épinal dimanche 12 octobre 2025.

Vosges

Fete de la Sainte-Fleur Epinal Place de l’âtre Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-12 09:30:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

En collaboration avec les villes de Golbey et d’Epinal, ainsi qu’Epicentre, L’association Vosges Sainte fleur organise à nouveau cette année les célébrations de la Sainte fleur les 11 et 12 octobre prochain. Au programme chars fleuris, marché aux plantes et lancer de pétales le dimanche. Plus d’informations dans le programme.

Dimanche 12 à Epinal.

9h30 à 15h: Présentation des chars fleuris. Vente de produits du terroir. Jardin éphémère. Marché aux plantes. Bijoux fantaisie.

10h30: Accueil sur le parvis de la Basilique, danse avec le groupe folklorique « Les Pinaudrés ».

10h30 Messe à la Basilique Saint Maurice avec à l’issue le célèbre lancer de pétales effectué depuis le beffroi.Tout public

0 .

Place de l’âtre

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

In collaboration with the towns of Golbey and Epinal, as well as Epicentre, the Vosges Sainte fleur association is organizing the Sainte fleur celebrations again this year, on October 11 and 12. On the program: floral floats, plant market and petal throwing on Sunday. More information in the program.

Sunday 12 in Epinal.

9:30 am to 3 pm: Presentation of flower floats. Sale of local produce. Ephemeral garden. Plant market. Costume jewelry.

10:30 am: Welcome on the Basilica square, dance with the folk group « Les Pinaudrés ».

10:30 Mass at Saint Maurice Basilica, followed by the famous petal toss from the belfry.

German :

In Zusammenarbeit mit den Städten Golbey und Epinal sowie Epicentre organisiert der Verein Vosges Sainte fleur auch in diesem Jahr wieder die Feierlichkeiten zu Ehren der Heiligen Blume am 11. und 12. Oktober. Auf dem Programm stehen blumengeschmückte Wagen, ein Pflanzenmarkt und das Werfen von Blütenblättern am Sonntag. Weitere Informationen finden Sie im Programm.

Sonntag, den 12. in Epinal.

9.30 bis 15 Uhr: Präsentation der Blumenwagen. Verkauf von Produkten aus der Region. Vergänglicher Garten. Markt mit Pflanzen. Modeschmuck.

10.30 Uhr: Empfang auf dem Vorplatz der Basilika, Tanz mit der Folkloregruppe « Les Pinaudrés ».

10.30 Uhr: Heilige Messe in der Basilika Saint Maurice mit dem berühmten Wurf von Blütenblättern vom Glockenturm.

Italiano :

In collaborazione con le città di Golbey ed Epinal e con Epicentro, l’associazione Vosges Sainte Fleur organizza anche quest’anno le celebrazioni di Sainte Fleur, l’11 e il 12 ottobre. In programma: carri floreali, mercato delle piante e lancio di petali la domenica. Maggiori informazioni nel programma.

Domenica 12 a Epinal.

dalle 9.30 alle 15.00: presentazione dei carri floreali. Vendita di prodotti locali. Giardino effimero. Mercato delle piante. Bigiotteria.

10.30: Accoglienza davanti alla Basilica, ballo con il gruppo folk « Les Pinaudrés ».

10.30 Messa nella Basilica di San Maurizio, seguita dal famoso lancio di petali dal campanile.

Espanol :

En colaboración con las ciudades de Golbey y Epinal, y Epicentre, la asociación Vosges Sainte Fleur organiza de nuevo este año las fiestas de Sainte Fleur, los días 11 y 12 de octubre. En el programa: carrozas florales, mercado de plantas y lanzamiento de pétalos el domingo. Más información en el programa.

Domingo 12 en Epinal.

de 9h30 a 15h00: Presentación de las carrozas florales. Venta de productos locales. Jardín efímero. Mercado de plantas. Bisutería.

10.30 h: Bienvenida delante de la Basílica, baile con el grupo folclórico « Les Pinaudrés ».

10.30 h: Misa en la Basílica de San Mauricio, seguida del famoso lanzamiento de pétalos desde el campanario.

L’événement Fete de la Sainte-Fleur Epinal Épinal a été mis à jour le 2025-03-12 par OT EPINAL ET SA REGION