Fête de la Sainte-Fleur Golbey Rue Boulay Golbey

Fête de la Sainte-Fleur Golbey

Rue Boulay Rue la Moselle- Rue d’Epinal Place de la Mairie Golbey Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 13:30:00

fin : 2025-10-11 17:30:00

2025-10-11

14h00 Départ du Défilé des chars et vélos fleuris avec l’Harmonie Municipale de Golbey, Rue Boulay Rue de la Moselle, Rue d’Epinal, Place de la Mairie à Golbey.

14h45: Inauguration sur le place de l’Hôtel de Ville avec podium et chars décorés.

15h00: Spectacles, animation, danse, chants animés par Anthony Pajot

17h00: Cocktail offert par la Municipalité de Golbey.

17h30 à18h00: Remerciements et distribution de fleurs.Tout public

Rue Boulay Rue la Moselle- Rue d’Epinal Place de la Mairie Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 6 07 81 42 04

English :

2:00 p.m. Parade of floral floats and bicycles with the Harmonie Municipale de Golbey, Rue Boulay Rue de la Moselle, Rue d’Epinal, Place de la Mairie in Golbey.

2.45pm: Inauguration on Place de l’Hôtel de Ville with podium and decorated floats.

3:00 p.m.: Shows, entertainment, dancing and singing led by Anthony Pajot

5:00 pm: Cocktail reception hosted by the Golbey town council.

5:30 pm to 6:00 pm: Thanks and distribution of flowers.

German :

14.00 Uhr Start des Umzugs der Blumenwagen und -fahrräder mit der Harmonie Municipale de Golbey, Rue Boulay Rue de la Moselle, Rue d’Epinal, Place de la Mairie in Golbey.

14.45 Uhr: Eröffnung auf dem Rathausplatz mit Podium und geschmückten Wagen.

15.00 Uhr: Aufführungen, Animation, Tanz und Gesang unter der Leitung von Anthony Pajot

17.00 Uhr: Cocktail, der von der Stadtverwaltung Golbey angeboten wird.

17.30 bis 18.00 Uhr: Danksagung und Blumenverteilung.

Italiano :

14:00 Inizio della sfilata di carri floreali e biciclette con l’Harmonie Municipale de Golbey, Rue Boulay Rue de la Moselle, Rue d’Epinal, Place de la Mairie a Golbey.

14.45: Inaugurazione in Place de l’Hôtel de Ville con podio e carri decorati.

ore 15.00: Spettacoli, animazione, balli e canti guidati da Anthony Pajot

17.00: Cocktail di benvenuto a cura del Comune di Golbey.

17:30-18:00: Ringraziamenti e distribuzione di fiori.

Espanol :

14:00 Inicio del desfile de carrozas florales y bicicletas con la Harmonie Municipale de Golbey, Rue Boulay Rue de la Moselle, Rue d’Epinal, Place de la Mairie en Golbey.

14.45 h: Inauguración en la plaza del Hôtel de Ville con podio y carrozas decoradas.

15.00: Espectáculos, animaciones, bailes y cantos dirigidos por Anthony Pajot

17.00 h: Cóctel ofrecido por el Ayuntamiento de Golbey.

17:30 a 18:00: Agradecimiento y distribución de flores.

