Fête de la Sainte-Fleur Golbey Rue Boulay Golbey
Fête de la Sainte-Fleur Golbey Rue Boulay Golbey samedi 11 octobre 2025.
Fête de la Sainte-Fleur Golbey
Rue Boulay Rue la Moselle- Rue d’Epinal Place de la Mairie Golbey Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-10-11 13:30:00
fin : 2025-10-11 17:30:00
Date(s) :
2025-10-11
14h00 Départ du Défilé des chars et vélos fleuris avec l’Harmonie Municipale de Golbey, Rue Boulay Rue de la Moselle, Rue d’Epinal, Place de la Mairie à Golbey.
14h45: Inauguration sur le place de l’Hôtel de Ville avec podium et chars décorés.
15h00: Spectacles, animation, danse, chants animés par Anthony Pajot
17h00: Cocktail offert par la Municipalité de Golbey.
17h30 à18h00: Remerciements et distribution de fleurs.Tout public
0 .
Rue Boulay Rue la Moselle- Rue d’Epinal Place de la Mairie Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 6 07 81 42 04
English :
2:00 p.m. Parade of floral floats and bicycles with the Harmonie Municipale de Golbey, Rue Boulay Rue de la Moselle, Rue d’Epinal, Place de la Mairie in Golbey.
2.45pm: Inauguration on Place de l’Hôtel de Ville with podium and decorated floats.
3:00 p.m.: Shows, entertainment, dancing and singing led by Anthony Pajot
5:00 pm: Cocktail reception hosted by the Golbey town council.
5:30 pm to 6:00 pm: Thanks and distribution of flowers.
German :
14.00 Uhr Start des Umzugs der Blumenwagen und -fahrräder mit der Harmonie Municipale de Golbey, Rue Boulay Rue de la Moselle, Rue d’Epinal, Place de la Mairie in Golbey.
14.45 Uhr: Eröffnung auf dem Rathausplatz mit Podium und geschmückten Wagen.
15.00 Uhr: Aufführungen, Animation, Tanz und Gesang unter der Leitung von Anthony Pajot
17.00 Uhr: Cocktail, der von der Stadtverwaltung Golbey angeboten wird.
17.30 bis 18.00 Uhr: Danksagung und Blumenverteilung.
Italiano :
14:00 Inizio della sfilata di carri floreali e biciclette con l’Harmonie Municipale de Golbey, Rue Boulay Rue de la Moselle, Rue d’Epinal, Place de la Mairie a Golbey.
14.45: Inaugurazione in Place de l’Hôtel de Ville con podio e carri decorati.
ore 15.00: Spettacoli, animazione, balli e canti guidati da Anthony Pajot
17.00: Cocktail di benvenuto a cura del Comune di Golbey.
17:30-18:00: Ringraziamenti e distribuzione di fiori.
Espanol :
14:00 Inicio del desfile de carrozas florales y bicicletas con la Harmonie Municipale de Golbey, Rue Boulay Rue de la Moselle, Rue d’Epinal, Place de la Mairie en Golbey.
14.45 h: Inauguración en la plaza del Hôtel de Ville con podio y carrozas decoradas.
15.00: Espectáculos, animaciones, bailes y cantos dirigidos por Anthony Pajot
17.00 h: Cóctel ofrecido por el Ayuntamiento de Golbey.
17:30 a 18:00: Agradecimiento y distribución de flores.
L’événement Fête de la Sainte-Fleur Golbey Golbey a été mis à jour le 2025-09-23 par OT EPINAL ET SA REGION