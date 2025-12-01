Fête de la Sainte-Lucie et les Hoellegeichter Soufflenheim

Fête de la Sainte-Lucie et les Hoellegeichter Soufflenheim samedi 13 décembre 2025.

Fête de la Sainte-Lucie et les Hoellegeichter

Soufflenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 17:30:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Les potiers vous accueillent dans leurs boutiques pour célébrer la Sainte-Lucie, fête de la lumière.

La Cie Banda Sagana vous entraine jusqu’à la source d’où jaillit la Lumière !

Ils viennent d’Occitanie, où les fêtes du solstice d’hiver célébrant le retour des jours plus longs, dès la Sainte Luce, parlent à tout un chacun, quelle que soit sa croyance ou son origine.

Aussi, leurs Noëls du sud ont-ils conservé un caractère parfois animiste, souvent truculent, mais toujours accompagnés d’une fantaisie naïve, peuplée de personnages mythologiques, santons et animaux.

La parade lumineuse sera suivie d’un spectacle de feu, chants et pyrotechnie …. si l’on a bien suivi l’étoile jusqu’à la source !!

Le public est invité à une grande ronde finale, au son des fifres et tambours !! 0 .

Soufflenheim 67620 Bas-Rhin Grand Est +33 6 11 48 16 43 daniele.ambos@cne-soufflenheim.fr

English :

The potters welcome you to their shops to celebrate Saint Lucia, the festival of light.

German :

Die Töpfer begrüßen Sie in ihren Geschäften, um St. Lucia, das Fest des Lichts, zu feiern.

Italiano :

I ceramisti vi accolgono nelle loro botteghe per celebrare Santa Lucia, la festa della luce.

Espanol :

Los alfareros le dan la bienvenida a sus tiendas para celebrar Santa Lucía, la fiesta de la luz.

L’événement Fête de la Sainte-Lucie et les Hoellegeichter Soufflenheim a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme du Pays Rhénan