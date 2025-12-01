Fête de la Sainte-Lucie Niederbronn-les-Bains

Fête de la Sainte-Lucie Niederbronn-les-Bains samedi 13 décembre 2025.

Fête de la Sainte-Lucie

Place du bureau central Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Les élèves de l’école maternelle et des classes de CP de l’école primaire participent à la fête de la Sainte Lucie. Au programme chants de Noël en français et en allemand, distribution de lampions, lâcher de lanternes et goûter offert par la ville de Niederbronn-les-Bains. 0 .

Place du bureau central Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

English :

On the program: Christmas carols in French and German, distribution of lanterns and snacks!

German :

Auf dem Programm stehen Weihnachtslieder auf Deutsch und Französisch, das Verteilen von Lampions und ein kleiner Imbiss!

Italiano :

In programma: canti natalizi in francese e tedesco, distribuzione di lanterne e merenda!

Espanol :

En el programa: villancicos en francés y alemán, reparto de farolillos y merienda

