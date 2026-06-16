Fête de la Sainte Madeleine Le Torquesne
Fête de la Sainte Madeleine Le Torquesne vendredi 17 juillet 2026.
Le Torquesne
Fête de la Sainte Madeleine
Village Le Torquesne Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Course cycliste, foire à tout et fête foraine
Tout un programme vous est proposé
Vendredi 17 juillet
– 18h30 Visite de l’église et séance de cinéma de plein air Un p’tit truc en plus (participatino libre au chapeau), buvette et restauration sur place.
Samedi 18 juillet
– À partir de 13h Course cyclo avec le VCL
– De 18h à 23h Grande soirée dansante champêtre avec plateau repas, animé par le groupe Belle Époque, 13 € réservation obligatoire.
Dimanche 19 juillet
– Dès 7h Foire à tout
– 8h Randonnée pédestre VTT et cyclo, 4 € par personne
– 9h15 Messe en fanfare suvie d’un vin d’honneur
– 12h30 Repas froid champêtre, 20 € réservation obligatoire
Toute la journée Buvette et restauration, fête foraine, animations, diffusion du match de la Finale de la Coupe du Monde.
Le soir retraite aux flambeaux à 22h et feu d’artifice à 23h. .
Village Le Torquesne 14130 Calvados Normandie +33 6 22 01 53 95
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English : Fête de la Sainte Madeleine
Bicycle race, fair, and carnival
L’événement Fête de la Sainte Madeleine Le Torquesne a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Terre d’Auge Tourisme
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