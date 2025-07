Fête de la Sainte Madeleine Sainte-Colombe

Exposition de véhicule atypique et repas au food truck

Toute la journée en face de l’école

Exposition de véhicule atypique et repas au food truck

Toute la journée en face de l’école .

Sainte-Colombe 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 05 05

English : Fête de la Sainte Madeleine

Atypical vehicle exhibition and food truck lunch

All day in front of the school

German :

Ausstellung atypischer Fahrzeuge und Essen vom Foodtruck

Den ganzen Tag über gegenüber der Schule

Italiano :

Esposizione di veicoli insoliti e pranzo a base di food truck

Tutto il giorno di fronte alla scuola

Espanol :

Exposición de vehículos insólitos y almuerzo en food truck

Todo el día frente a la escuela

