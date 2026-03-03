FETE DE LA SANT JORDI Serralongue

FETE DE LA SANT JORDI Serralongue dimanche 26 avril 2026.

FETE DE LA SANT JORDI

Serralongue Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 13:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Fête de la Saint Jordi
  .

Serralongue 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 61 34 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saint Jordi’s Day

L’événement FETE DE LA SANT JORDI Serralongue a été mis à jour le 2026-03-03 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR