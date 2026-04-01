Villemolaque

FÊTE DE LA SANT JORDI

rue louis torcatis Villemolaque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Afin de célébrer la Sant Jordi, fête culturelle principale des Pays Catalans, le Foyer Rural

vous propose un joli programme.

Petits et grands, jeunes et moins jeunes, vous êtes toutes et tous les bienvenus pour venir les admirer et encourager le :

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rue louis torcatis Villemolaque 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 70 72

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English :

To celebrate Sant Jordi, the Catalan region’s main cultural festival, the Foyer Rural

offers you an attractive program.

Young and old, young and old, you’re all welcome to come and admire and encourage the

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L’événement FÊTE DE LA SANT JORDI Villemolaque a été mis à jour le 2026-04-13 par OTI ASPRES-THUIR