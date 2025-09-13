FÊTE DE LA SARDANE Rivesaltes
FÊTE DE LA SARDANE Rivesaltes samedi 13 septembre 2025.
FÊTE DE LA SARDANE
Avenue Ledru-Rollin Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-13 11:00:00
fin : 2025-09-13 19:00:00
2025-09-13
1ère édition de « La Fédération fête de la Sardane » organisée par la Federació sardanista del Rosselló et le Foment Ribesaltes Sardaniste.
Avenue Ledru-Rollin Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 22 33 46 12 fomentrivesaltes@gmail.com
English :
1st edition of « La Fédération fête de la Sardane » organized by the Federació sardanista del Rosselló and the Foment Ribesaltes Sardaniste.
German :
1. Ausgabe von « La Fédération fête de la Sardane », organisiert von der Federació sardanista del Rosselló und dem Foment Ribesaltes Sardaniste.
Italiano :
prima edizione de « La Fédération fête de la Sardane » organizzata dalla Federació sardanista del Rosselló e dal Foment Ribesaltes Sardaniste.
Espanol :
1ª edición de « La Fédération fête de la Sardane » organizada por la Federació sardanista del Rosselló y el Foment Ribesaltes Sardaniste.
