Fête de la sardine Amicale Saint-Pierre Dax vendredi 26 juin 2026.

Dax

Fête de la sardine

Amicale Saint-Pierre 25 rue de l’Aygue rouye Dax Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

MENU 15 € Entrée fraîcheur Sardines grillées/frites –

Dessert fruité Boissons en sus .

Amicale Saint-Pierre 25 rue de l’Aygue rouye Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 46 27 81

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English : Fête de la sardine

L’événement Fête de la sardine Dax a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Grand Dax