Fête de la sardine Amicale Saint-Pierre Dax
Fête de la sardine Amicale Saint-Pierre Dax vendredi 26 juin 2026.
Dax
Fête de la sardine
Amicale Saint-Pierre 25 rue de l’Aygue rouye Dax Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 22:00:00
Date(s) :
2026-06-26
MENU 15 € Entrée fraîcheur Sardines grillées/frites –
Dessert fruité Boissons en sus .
Amicale Saint-Pierre 25 rue de l’Aygue rouye Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 46 27 81
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English : Fête de la sardine
L’événement Fête de la sardine Dax a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Grand Dax
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