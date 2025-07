Fête de la Schwenkbraten Hagen

Fête de la Schwenkbraten Hagen samedi 2 août 2025.

Fête de la Schwenkbraten

Rue de la République Hagen Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-08-02 17:00:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Kermesse annuelle de l’Amicale des sapeurs pompiers de Hagen-Evrange. Au programme, buvette et restauration avec la traditionnelle grillade la schwenkbraten , animations pour tous. Un feu d’artifice sera tiré à la tombée de la nuit.Enfants

Rue de la République Hagen 57570 Moselle Grand Est +33 6 72 12 33 62

English :

Annual fair organized by the Hagen-Evrange Fire Brigade Association. On the program: refreshments and food, including the traditional « schwenkbraten » barbecue, and entertainment for all. Fireworks at dusk.

German :

Jährliche Kirmes des Freundeskreises der Feuerwehr von Hagen-Evrange. Auf dem Programm stehen Getränke und Speisen mit dem traditionellen Grillgericht « Schwenkbraten » sowie Unterhaltung für alle. Bei Einbruch der Dunkelheit wird ein Feuerwerk abgebrannt.

Italiano :

Fiera annuale organizzata dall’Associazione dei Vigili del Fuoco di Hagen-Evrange. In programma: rinfreschi e cibo, tra cui il tradizionale barbecue « schwenkbraten », e intrattenimento per tutti. All’imbrunire verranno fatti esplodere fuochi d’artificio.

Espanol :

Feria anual organizada por la Asociación de Bomberos de Hagen-Evrange. En el programa: refrescos y comida, incluida la tradicional barbacoa « schwenkbraten », y entretenimiento para todos. Al anochecer se lanzarán fuegos artificiales.

