Fête de la science 2025 à l’École normale supérieure – PSL École normale supérieure Paris

IA, crise climatique, progrès des biotechnologies … jamais les sciences n’ont été aussi importantes pour comprendre et agir sur le monde qui vient, jamais elles n’ont été, également, aussi attaquées, jamais elles n’ont changé aussi vite. À l’occasion de la Fête de la science 2025, l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, qui est un vivier scientifique national et international dans toutes les disciplines, ouvre grand les portes de ses laboratoires et salles de cours, dimanche 5 octobre.

Elle invite toutes et tous, petits et grands, à venir découvrir les sciences en train de se faire et à partager le plaisir de l’interrogation scientifique et de la découverte, avec les chercheuses et chercheurs de l’ENS-PSL. Des sciences de l’antiquité aux mathématiques, de l’espace aux géosciences en passant par les arts et les sciences cognitives, toute la communauté de Normale Sup vous invite à une journée ludique et festive, marquée par l’interdisciplinarité qui caractérise l’école et en fait un lieu unique. Jeux, ateliers, démonstrations, quizz, escape games, spectacles, expositions … : venez réveiller votre fibre scientifique ou créer des vocations pour les plus jeunes !

Parmi les temps forts : le lancement d’un nouveau cycle de conférences pour les enfants de 6 à 11 ans et leur famille, le jeu “Devine ma recherche en trois objets”, le “Big quizz” qui propose de se défier en équipes autour de questions relatives à toutes les sciences, une performance dansée de l’iconique collectif Minuit 12 ; des ateliers pratiques, où l’on vous proposera de peindre à la romaine en fabriquant vos propres pigments et mortier, de dessiner Vénus à partir d’images satellite, de fabriquer un volcan sous-marin et son magma gélatineux ou encore d’expérimenter la chimie du quotidien à l’aide de chou rouge ou de lait ; une conférence interactive sur l’intelligence et le QI pour savoir si les IA nous dépassent ; des énigmes de biologie à résoudre pour aider une prix Nobel et un escape game (en combinaison intégrale !) en salle blanche de laboratoire de physique …

Programme de la Fête de la science 2025 à l’ENS :

Conférences et spectacles – au 45 rue d’Ulm – salle Dussane et cour aux Ernests

11h – C’est nouveau ? Comment réagit mon cerveau – De 6 à 11 ans

Par Valentin Wyart

Lancement du cycle de conférences « Petits explorateurs et petites exploratrices de la connaissance » pour les enfants de 6 à 11 ans

12h – De l’alphabet à l’IA – Dès 15 ans

Par Giuseppe Longo

Quelques conséquences sur la cognition, des bébés aux adultes

13h – Et l’Énergie créa le XXème siècle – Dès 12 ans

Par Citoyens pour le Climat

Mini-conf’ sur le changement climatique

14h – Intelligence humaine vs. Intelligences artificielles : le match – Dès 14 ans

Par Franck Ramus

Conférence interactive sur l’intelligence et le QI

15h – BIG QUIZZ – Pour tout âge

Allumez les spots et lancez la musique, c’est parti pour le Big Quizz ! Affrontez l’équipe adverse en répondant aux questions scientifiques de l’animateur. Biologie, antiquité, chimie ou géosciences, toutes les disciplines de notre fête de la science seront testées ! Pour tout âge

16h – Pasteur au microscope – Dès 14 ansPièce de théâtre par la Compagnie Uni Vers

17h – Tout comprendre (ou presque) sur l’intelligence artificielle – Dès 10 ans

Par Olivier Cappé

D’où vient l’IA et en quoi consiste-t-elle ? Quelles sont les méthodes mobilisées et les ressources nécessaires pour la faire fonctionner ? Quelles en sont les multiples utilisations ? Quelles sont ses limites et les défis qu’elle soulève ?

18h – Danser avec et pour la science – Pour tout âge

Par la collectif Minuit 12

Expositions – aux 24 rue Lhomond et 45 rue d’Ulm

It’s not my fault – 24 rue Lhomond

Une exposition photographique de paysages japonais avec de la géographie et de la sismologie dedans…

TARA – 45 rue d’Ulm

ATLASea – 45 rue d’Ulm

BleuAtlantiC – 45 rue d’Ulm

Mathématiques – au 45 rue d’Ulm

Pavage apériodique – Pour tout âge – 45 rue d’Ulm, cour aux Ernests

Assemble les tuiles de D. Smith en une mosaïque pour comprendre pourquoi son « pavage apériodique » est si important.

Comment ? – Pour tout âge – 45 rue d’Ulm, cour aux Ernests

Viens découvrir comment additionner astucieusement, comparer des volumes, construire des carrés… mais aussi comment bien colorier ou choisir son canapé, construire le plongeoir le plus long, trouver le chemin le plus court et battre les maitres du temps !

Les mariages stables – Dès 8 ans – 45 rue d’Ulm, salle du DSA (couloir A-B)

Attribue un avatar à chaque sorcier·e à l’aide des mariages stables.

Sciences de l’Antiquité – aux 45 rue d’Ulm et 24 rue Lhomond

Essaie-toi à la fresque ! – Dès 8 ans – 45 rue d’Ulm – salle Beckett (couloir A-B)

Fabriquez votre mortier et vos pigments de peinture et reproduisez des motifs de peinture murale romaine. Et aussi des quiz sur des sujets méconnus des civilisations antiques : celtique, nomade…

Anecdotes savantes – Pour tout âge – 24 rue Lhomond – salle des Éléments (E012)

Rencontrez quatre femmes de savoir et démêlez le vrai du faux de leurs anecdotes !

Devins enquêteurs – Pour tout âge – 24 rue Lhomond – salle des Éléments (E012)

Venez vous mettre dans la peau de devins romains pour résoudre une enquête qui sauvera le destin de la cité !

Histoire et Littérature – aux 45 rue d’Ulm et 24 rue Lhomond

Qu’ai-je découvert ? – Pour tout âge – 24 rue Lhomond – jardin et 45 rue d’Ulm – cour aux Ernests

Un jeu de « Qui suis-je ? » pour découvrir l’histoire des sciences de l’Antiquité à nos jours

Perspectives historiques – Dès 11 ans – 24 rue Lhomond – hall et 45 rue d’Ulm – hall D

Double frise pour placer chronologiquement diverses personnalités et découvertes méconnues

« Le Petit Chaperon rouge » : fille et loup entre bêtise et ruse – Dès 7 ans – 45 rue d’Ulm – séances à 15h et 16h30 – Inscriptions sur place

Avec les différentes versions de ce conte, ruse et émotion permettent de faire comprendre la complexité de l’enfance, de l’adolescence… et du loup.

Biologie – aux 45 rue d’Ulm et 24 rue Lhomond

Opération Nobel, l’invitation perdue – Dès 12 ans – 24 rue Lhomond – Inscriptions sur place

Grâce à des énigmes de biologie, aide la talentueuse Claire Moreaux qui reçoit ce soir le prix Nobel à retrouver son invitation cachée par des jaloux·ses.

Immersion dans la mangrove avec BleuAtlantiC – Dès 12 ans – 24 rue Lhomond – salle du CERES (E045)

Suivez l’expédition dans la mangrove à travers une exposition de photos, une fresque participative et en reproduisant les expériences de terrain !

ATLASea, des génomes pour étudier les espèces marines – Dès 12 ans – 24 rue Lhomond – salle du CERES (E045)

Les scientifiques ont besoin de toi pour collecter des espèces marines, séquencer leurs génomes, les analyser et étudier la biodiversité de l’Océan !

L’arbre généalogique des animaux – Dès 6 ans – Dès 5 ans – 45 rue d’Ulm – cour aux Ernests

Replace différents animaux à la bonne place dans la grande famille des êtres vivants et découvre leur évolution.

Comment répondre à de grandes questions avec un tout petit ver ? – Dès 5 ans – 45 rue d’Ulm – salle Celan (couloir A-B)

Venez observer C. elegans qui vous expliquera plein de choses sur la dynamique des populations, entre hasard et sélection naturelle.

« Bee or not to bee » : des génies ailés – Dès 7 ans – 45 rue d’Ulm – salle Celan (couloir A-B)

L’abeille face à l’I.A ? Devons-nous relativiser les prouesses humaines ? Ce face à face est-il une vision du monde teintée d’anthropocentrisme ?

Les protéines – Dès 8 ans – 45 rue d’Ulm – salle Celan (couloir A-B)

Tara, l’aventure marine – Dès 4 ans – 45 rue d’Ulm – salle Aron (couloir C-D)

Viens rencontrer les équipes de Tara et les scientifiques de l’ENS qui ont vécu l’aventure scientifique sur la célèbre goélette (expositions, ateliers, rencontres, Women of seas, Aventurières de la mer)

Physique – aux 45 rue d’Ulm et 24 rue Lhomond

Quantique : plus bizarre que la science-fiction – Dès 14 ans – 45 rue d’Ulm – salle Weil (couloir C-D)

Venez découvrir le monde étrange et fascinant de la physique quantique — là où les particules peuvent être à deux endroits en même temps, où le simple fait d’observer peut tout changer, et où votre intuition risque fort de vous tromper !

Visualisons les flux d’air ! – Dès 14 ans – 24 rue Lhomond – salle R (E126)

Manip du Schlieren

Conception et fabrication mécanique pour la recherche – Pour tout âge – 24 rue Lhomond – hall (vers aile Lhomond)

Comment prépare-t-on un cahier des charges, le design associé et l’usinage sur machine outils

Sauve le laboratoire ! – Dès 8 ans – 24 rue Lhomond – Inscriptions sur place

Des scientifiques préparent une invention dangereuse… Résous les énigmes, trouve les codes et arrête leurs machines à temps !

Escape game en salle blanche – Dès 14 ans – 24 rue Lhomond – Inscriptions sur place

Un hackeur a volé ta thèse, viens la retrouver à l’aide des équipements de nanofabrication

Océan et Climat – aux 45 rue d’Ulm et 24 rue Lhomond

Kiosque des Sciences – Dès 12 ans – 45 rue d’Ulm – cour aux Ernests

Par l’association Citoyens pour le Climat

Intelligence et émotions à l’épreuve du changement climatique – 45 rue d’Ulm – cour aux Ernests

Par l’association Citoyens pour le Climat

Climapoly – Dès 12 ans – 24 rue Lhomond – salle Lien Hua (E350)

Construisons ensemble une ville bas carbone et limiter ses émissions de gaz à effet de serre. Le Climapoly est un jeu vidéo interactif imaginé par l’association Citoyens pour le Climat et réalisé en partenariat avec CapGemini.

Et l’Énergie créa le XXème siècle – Dès 12 ans – salle Lien Hua (E350)

Mini-conf’ sur le changement climatique par Citoyens pour le Climat

Océan en boîte – Dès 12 ans – salle « de la cuve » (E354)

Que se passe-t-il dans l’Océan quand la Terre tourne ?

Nuages et Cie – Dès 8 ans – 24 rue Lhomond – jardin

De petits ateliers et de plus grandes démonstrations pour comprendre comment fonctionnent la météo et le climat.

Sciences de la Terre – au 24 rue Lhomond

Les couleurs du sol – Dès 6 ans – 24 rue Lhomond – jardin

Saurez-vous retrouver de quelles parties du monde viennent tous ces sols ?

Rivières en crue : et si on devenait ingénieurs du paysage ? – Dès 6 ans – 24 rue Lhomond – jardin

Aménageons une rivière… Que se passe-t-il si elle déborde ?

L’eau invisible : comment les sols nous protègent (ou pas) des inondations ? – Dès 12 ans – 24 rue Lhomond – jardin

Découvrez le rôle méconnu des eaux souterraines à travers une expérience surprenante.

DahUlm – le tour du Mont Blanc et le GR20 d’un·e géologue – Dès 8 ans – 24 rue Lhomond – salle Claude Froidevaux (E314)

Tremblements de Terre en laboratoire ! – Dès 8 ans – 24 rue Lhomond – salle Claude Froidevaux (E314)

Comment et pourquoi la Terre bouge sur cette faille ? Attention, ça tremble !!!

Fumeurs bleus et magma gélatineux – Dès 8 ans – 24 rue Lhomond – salle Claude Froidevaux (E314)

Visite de labo de développement instrumental – Dès 12 ans – 24 rue Lhomond – E226

Descendez au fond de la mer grâce à cette enceinte hyperbare…

Chaire Espace – au 24 rue Lhomond

Terre espace, allers retours – Dès 10 ans – 24 rue Lhomond – salle de convivialité Géosciences (E214)

Découvre les relations Terre – Espace

Venus Conversations 2024-2034 – Dès 6 ans – 24 rue Lhomond – salle de convivialité Géosciences (E214)

Viens dessiner Vénus !

En collaboration avec Matrice et le Laboratoire des imaginaires du spatial et de la planétarité, le collectif « Venus Conversations » présente une sélection de l’exposition documentaire créée par Lily Hibberd en 2024 à partir des collections du Science Museum de Londres, de documents scientifiques et d’œuvres artistiques contemporaines.

Sciences cognitives – au 24 rue Lhomond

Explore tes rythmes intérieurs – Dès 6 ans – 24 rue Lhomond – salle Conf IV (E244)

… et tu verras que le cœur n’est pas le seul organe à battre la mesure !

La chasse préhistorique – Dès 7 ans – 24 rue Lhomond – salle Conf IV (E244)

Partez à la chasse au mammouth dans un jeu interactif inspiré de la théorie des jeux et de la prise de décision, et venez découvrir quel type de collaborateur ou collaboratrice vous êtes !

Le mystère des oiseaux disparus – Dès 8 ans – 24 rue Lhomond – salle Conf IV (E244)

Percevons-nous toutes et tous les sons de la nature de la même manière ?

Comment les bébés apprennent-ils à parler ? – Dès 12 ans – 24 rue Lhomond – salle Conf IV (E244)

Avec le BabyLab qui étudie l’apprentissage des enfants de la naissance jusqu’à l’âge de 5 ans

Le langage des animaux – Dès 10 ans – 24 rue Lhomond – salle Conf IV (E244)

Chimie – au 24 rue Lhomond

La molécule humaine – De 3 à 10 ans – 24 rue Lhomond – jardin

Affrontez-vous dans le jardin au cours d’un jeu d’obstacles pour découvrir la structure de l’atome.

Le jeu des parfums – Dès 3 ans – 24 rue Lhomond – salle R (E126)

Auras-tu le nez assez performant pour reconnaître toutes les odeurs ?

Jardin chimique – Dès 3 ans – 24 rue Lhomond – salle R (E126)

Faisons pousser un jardin chimique !

La chimie des objets du quotidien – Dès 4 ans – 24 rue Lhomond – salle Racémique (E126)

Emballages, vêtements, alimentation… La chimie est partout ! Réalise des expériences avec du chou rouge, du lait ou encore des feutres et découvre de nouveaux phénomènes !

MolDance, quand les molécules dansent – Dès 6 ans – 24 rue Lhomond – salle Azorubine (E122)

Projection musicale de simulation moléculaire sur grand écran.

Ça bulle dans l’océan – Dès 6 ans – 24 rue Lhomond – salle Racémique (E126)

Que se passe-t-il quand le CO2 se dissout dans l’eau ?

Boire l’eau de la mer ? – Dès 6 ans – 24 rue Lhomond – salle Racémique (E126)

Découvre comment le dessalement de l’eau de mer permet de transformer une ressource apparemment intouchable en eau potable.

Apprends le langage machine du chimiste – Dès 10 ans (Memory dès 4 ans) – 24 rue Lhomond – salle R (E126)

Nounours est malade et il faut trouver le bon médicament pour le sauver. Fais vite, nous n’avons pas beaucoup de temps !

Explorons les liquides : mélanges et séparations – Dès 14 ans ? – 24 rue Lhomond – salle Racémique (E126)

Les mélanges de liquides, c’est comme un jeu où certains liquides se mélangent parfaitement, tandis que d’autres restent séparés.

» La recherche, qu’est-ce que c’est ? » au 45 rue d’Ulm et au 24 rue Lhomond

Devine ma recherche avec trois objets – Pour tout âge – 24 rue Lhomond et 45 rue d’Ulm

Rencontre des chercheur·es de toutes disciplines et devine sur quoi portent leurs travaux de recherche à l’aide de 3 objets.

Apprenti·e chercheur·se – Dès 6 ans – Pour tout âge – 24 rue Lhomond et 45 rue d’Ulm

Devine ce qui se cache dans la boîte mystère en mettant en place une démarche de recherche scientifique

Pour la Fête de la science 2025, l’École normale supérieure fête tous les savoirs. Cette année, c’est l’ensemble de la communauté de l’ENS-PSL qui vous accueillera pour une journée ludique et festive, marquée par l’interdisciplinarité qui caractérise l’école et en fait un lieu unique.

Le dimanche 05 octobre 2025

de 10h00 à 19h00

gratuit Tout public.

