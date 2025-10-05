FÊTE DE LA SCIENCE 2025: AMBIANCE SAUVAGE AU BORD DE L’EAU Pouzols

FÊTE DE LA SCIENCE 2025: AMBIANCE SAUVAGE AU BORD DE L’EAU

Pouzols Hérault

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Partez à la découverte des oiseaux des zones humides et du fleuve Hérault !

Observez et écoutez les habitants de ces milieux et comprenez comment ils s’adaptent aux saisons, au milieu aquatique ou encore pourquoi ils chantent. Une balade immersive pour explorer des écosystèmes essentiels à la préservation de la biodiversité !

Le lieu de rendez-vous sera donné après la réservation.

Sortie nature proposée par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et animée par Demain la Terre !, dans le cadre du programme Natura 2000 et de la Fête de la Science.

À partir de 8 ans. .

Pouzols 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 16

English :

Discover the birds of the wetlands and the Hérault river!

Observe and listen to the inhabitants of these environments, and understand how they adapt to the seasons, the aquatic environment and why they sing. An immersive walk to explore ecosystems that are essential to the preservation of biodiversity!

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lernen Sie die Vögel der Feuchtgebiete und des Flusses Hérault kennen!

Beobachten und hören Sie den Bewohnern dieser Lebensräume zu und verstehen Sie, wie sie sich an die Jahreszeiten und die Wasserumgebung anpassen oder warum sie singen. Ein immersiver Spaziergang zur Erkundung von Ökosystemen, die für den Erhalt der Artenvielfalt unerlässlich sind!

Italiano :

Scoprite gli uccelli delle zone umide e del fiume Hérault!

Osservate e ascoltate gli abitanti di questi ambienti e capite come si adattano alle stagioni, all’ambiente acquatico e perché cantano. È un modo coinvolgente per esplorare ecosistemi essenziali per la conservazione della biodiversità!

Espanol :

¡Descubra las aves de los humedales y del río Hérault!

Observe y escuche a los habitantes de estos entornos y comprenda cómo se adaptan a las estaciones, al medio acuático y por qué cantan. Es una forma inmersiva de explorar ecosistemas esenciales para preservar la biodiversidad

