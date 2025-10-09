FÊTE DE LA SCIENCE 2025 ATELIER « SCIENCE ET QUESTIONNEMENT » Argelliers
Route de Montarnaud Argelliers Hérault
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
2025-10-09
Science et questionnement explorer, comprendre, critiquer.
La science, c’est avant tout se poser des questions, sur tout… et même sur n’importe quoi ! Mais pas n’importe comment ! À travers un questionnement collectif, vous explorerez de manière ludique et interactive, les domaines dans lesquels la curiosité scientifique peut s’exprimer et le rôle essentiel de la recherche.
Avec Charlotte Francesiaz, PhD Docteure en Écologie Population Dynamics oiseaux migrateurs .
Route de Montarnaud Argelliers 34380 Hérault Occitanie
English :
Science and questioning: exploring, understanding, criticizing.
Science is all about asking questions, about anything and everything! But not just anything! Through collective questioning, you’ll explore, in a fun and interactive way, the areas in which scientific curiosity can be expressed, and the essential role of research.
German :
Wissenschaft und Hinterfragen: Erforschen, verstehen, kritisieren.
In der Wissenschaft geht es vor allem darum, Fragen zu stellen, und zwar zu allem, aber auch zu allem! Aber nicht einfach so! Anhand einer gemeinsamen Fragestellung erkunden Sie auf spielerische und interaktive Weise die Bereiche, in denen wissenschaftliche Neugierde zum Ausdruck kommen kann, und die wichtige Rolle der Forschung
Italiano :
Scienza e domande: esplorare, capire, criticare.
La scienza consiste nel porre domande, su tutto… e anche su qualsiasi cosa! Ma non solo su tutto! Attraverso le domande di gruppo, esplorerete, in modo divertente e interattivo, gli ambiti in cui si può esprimere la curiosità scientifica e il ruolo essenziale della ricerca.
Espanol :
Ciencia y cuestionamiento: explorar, comprender, criticar.
La ciencia consiste en hacer preguntas, sobre todo… ¡e incluso sobre cualquier cosa! Pero no sobre cualquier cosa A través de preguntas en grupo, explorarás de forma lúdica e interactiva los ámbitos en los que se puede expresar la curiosidad científica y el papel esencial de la investigación.
