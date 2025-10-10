FÊTE DE LA SCIENCE 2025 AU CŒUR D’UNE FORÊT EN MUTATION Puéchabon
FÊTE DE LA SCIENCE 2025 AU CŒUR D’UNE FORÊT EN MUTATION Puéchabon vendredi 10 octobre 2025.
FÊTE DE LA SCIENCE 2025 AU CŒUR D’UNE FORÊT EN MUTATION
Puéchabon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Accompagné d’un chercheur, explorez un site expérimental unique à Puéchabon pour comprendre l’impact du changement climatique sur la forêt méditerranéenne.
Découvrez si les arbres arrivent à s’adapter à la sécheresse et si oui comment. Une visite captivante entre science et biodiversité !
Accompagné d’un chercheur, explorez un site expérimental unique à Puéchabon pour comprendre l’impact du changement climatique sur la forêt méditerranéenne.
Découvrez si les arbres arrivent à s’adapter à la sécheresse et si oui comment. Une visite captivante entre science et biodiversité !
Avec Demain la Terre !
Sortie nature organisée en partenariat avec la Communauté de communes Vallée de l’Hérault dans le cadre de la Fête de la Science.
À partir de 13 ans.
Le lieu sera communiqué lors de la réservation. .
Puéchabon 34150 Hérault Occitanie
English :
Accompanied by a researcher, explore a unique experimental site in Puéchabon to understand the impact of climate change on Mediterranean forests.
Find out if trees can adapt to drought, and if so, how. A captivating visit combining science and biodiversity!
German :
Erkunden Sie in Begleitung eines Forschers ein einzigartiges Versuchsgelände in Puéchabon, um die Auswirkungen des Klimawandels auf den mediterranen Wald zu verstehen.
Finden Sie heraus, ob sich die Bäume an die Trockenheit anpassen können und wenn ja, wie. Ein spannender Besuch zwischen Wissenschaft und Biodiversität!
Italiano :
Accompagnati da un ricercatore, esplorate un sito sperimentale unico nel suo genere a Puéchabon per comprendere l’impatto del cambiamento climatico sulle foreste mediterranee.
Scoprite se gli alberi possono adattarsi alla siccità e, in caso affermativo, come. Una visita affascinante che unisce scienza e biodiversità!
Espanol :
Acompañado por un investigador, explore un lugar experimental único en Puéchabon para comprender el impacto del cambio climático en los bosques mediterráneos.
Averigüe si los árboles pueden adaptarse a la sequía y, en caso afirmativo, cómo. Una visita cautivadora que combina ciencia y biodiversidad
L’événement FÊTE DE LA SCIENCE 2025 AU CŒUR D’UNE FORÊT EN MUTATION Puéchabon a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT