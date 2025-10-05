Fête de la Science 2025 – Bâtiment Henri Moissan Bâtiment Henri Moissan Orsay

Fête de la Science 2025 – Bâtiment Henri Moissan Dimanche 5 octobre, 13h30 Bâtiment Henri Moissan Essonne

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-10-05T13:30:00 – 2025-10-05T18:00:00

Fin : 2025-10-05T13:30:00 – 2025-10-05T18:00:00

La Fête de la science s’adresse à tous les publics et a pour objectif de rapprocher la science et la société, en sensibilisant à la science et à ses enjeux, en favorisant le partage des savoirs et en valorisant le travail de la communauté scientifique.

À cette occasion, le bâtiment Henri Moissan vous accueille le dimanche 05 octobre 2025, de 13h30 à 18h00. Petits et grands sont invités à rencontrer notre communauté scientifique et à explorer, de manière ludique, participative et pédagogique, les thématiques de la biologie, de la chimie et de la pharmacie. Au programme : 25 ateliers scientifiques, un escape game, des visites des collections naturalistes, une exposition sur l’IA, des coloriages et un gouter… le tout en accès libre et gratuit !

La Fête de la science bénéficie du soutien de la Région Île-de-France et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche.

Contact : communication.pharmacie@universite-paris-saclay.fr

Bâtiment Henri Moissan Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France

A l’occasion de la Fête de la Science, le bâtiment Henri Moissan vous ouvre ses portes et vous propose des activités sur les thématiques de la CHIMIE, de la BIOLOGIE et de la PHARMACIE.