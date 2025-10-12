Fête de la science 2025 Cour école Moliére Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Inscriptions conseillées pour la forme théâtrale du procés fictif proosée par les scienctifiques en rébéllions. Par mail CSC Centre – villeInscriptions conseillées pour la soirée « Berain and Brunch quiz proosé par la faculté de Nantes. Par Mail CSC Centre-ville Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Pour sa troisiéme édition le centre socioculturel Accoord Centre – ville organise dans ses murs la fête de la science en partenariat avec terre des sciences. Cette année la thématique sera autour des intelligences. Cet événement est un moment convivial, ludique, où vous seront proposé des ateliers, du théâtre, des déambualtions et une soirée façon burger quiz.

