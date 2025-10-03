Fête de la Science 2025 : Échappées inattendues nationales – Ouvrez votre esprit Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Fête de la Science 2025 : Échappées inattendues nationales – Ouvrez votre esprit Cité des sciences et de l’Industrie Paris vendredi 3 octobre 2025.

Certains singes partagent-ils une culture commune ? Comment les maths peuvent-elles nous aider à construire les villes de demain ? Quels objets utilisaient les mésopotamiens pour apprendre à écrire ?

Rendez-vous les 3, 4 et 5 octobre pour trouver des réponses à ces questions et à bien d’autres encore !

Les chercheurs et les chercheuses du CNRS seront à la Cité des sciences et de l’industrie pendant la Fête de la Science pour vous raconter leurs travaux et discuter avec vous de leurs dernières découvertes.

Vous pourrez aussi vous prélasser sur des transats en écoutant des podcasts scientifiques ou parcourir une exposition sur l’océan et ses mystères.

La journée du 3 octobre est réservée aux scolaires.

Entrée libre et gratuite le samedi 4 et dimanche 5 octobre.

Des évènements ouverts à toutes et tous pour débattre, expérimenter et explorer avec les scientifiques du CNRS.

Du vendredi 03 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Date(s) :

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou 75019 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

