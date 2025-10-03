Fête de la science 2025 en Métropole de Lyon et Rhône Université de Lyon Saint-Symphorien-sur-Coise

Fête de la science 2025 en Métropole de Lyon et Rhône Université de Lyon Saint-Symphorien-sur-Coise 3 – 13 octobre Gratuit

Chaque année, la Fête de la science invite le grand public et les scolaires à découvrir, expérimenter et jouer avec les sciences et leur application. Pendant dix jours, les acteurs scientifiques proposent près de 400 animations, expositions, conférences, visites dans des formats gratuits, ludiques, et toujours ouverts à tous. L’édition 2025, « Intelligence(s) », mobilise 28 communes de la Métropole de Lyon et du département du Rhône.

Cette année, la thématique nationale de la Fête de la science invite à s’interroger sur le concept d’intelligence(s). Tantôt définie comme une faculté de connaître, raisonner et concevoir, ou comme une capacité à s’adapter et à répondre à des situations nouvelles, l’intelligence possède des propriétés et des applications multiples. Elle se manifeste à travers le comportement du vivant, le fonctionnement des neurones, les modèles d’intelligence artificielle, ou encore la capacité à créer et à innover – et n’est pas le propre de l’être humain, loin de là !

Histoire du concept d’intelligence ; liens entre les capacités cognitives et l’intestin ; intelligence émotionnelle et collective ; exploration de l’intelligence artificielle ; inventions romaines ingénieuses… L’ensemble des disciplines scientifiques seront réunies pour partager les connaissances et satisfaire toutes les envies de science !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-03T08:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-13T18:00:00.000+02:00

https://popsciences.universite-lyon.fr/grands-evenements/fete-de-science/

Université de Lyon 92 rue Pasteur 69007 Lyon Saint-Symphorien-sur-Coise 69590 Rhône