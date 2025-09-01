FÊTE DE LA SCIENCE 2025 Fontès
FÊTE DE LA SCIENCE 2025
1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault
Début : 2025-09-01
fin : 2025-09-01
2025-09-01
A l’occasion de la Fête de la Science qui aura lieu partout en France du 3 au 13 octobre, l’espace de vie sociale itinérant Roul’Contact propose une après-midi découverte sur le thème 2025: les différentes formes d’intelligence.
Au programme, 4 ateliers qui feront le bonheur de tous:
– les supers pouvoirs de la nature
– l’intelligence des robots
– la communication animale
– quizz sur vos connaissances!
Ouvert à tous. Gratuit. Sans inscription .
1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 57 38 16 roulcontact@terre-contact.com
English :
To mark the Fête de la Science, the Roul’Contact mobile social living space is offering an afternoon of discovery on the theme of 2025: the different forms of intelligence.
German :
Anlässlich des Wissenschaftsfestes bietet der mobile soziale Lebensraum Roul’Contact einen Entdeckungsnachmittag zum Thema 2025: die verschiedenen Formen der Intelligenz.
Italiano :
In occasione della Festa della Scienza, il centro sociale mobile Roul’Contact propone un pomeriggio di scoperta sul tema del 2025: le diverse forme di intelligenza.
Espanol :
Con motivo de la Fiesta de la Ciencia, el centro social móvil Roul’Contact propone una tarde de descubrimiento sobre el tema de 2025: las diferentes formas de inteligencia.
