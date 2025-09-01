FÊTE DE LA SCIENCE 2025 Fontès

A l’occasion de la Fête de la Science qui aura lieu partout en France du 3 au 13 octobre, l’espace de vie sociale itinérant Roul’Contact propose une après-midi découverte sur le thème 2025: les différentes formes d’intelligence.

Au programme, 4 ateliers qui feront le bonheur de tous:

– les supers pouvoirs de la nature

– l’intelligence des robots

– la communication animale

– quizz sur vos connaissances!

Ouvert à tous. Gratuit. Sans inscription .

1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 57 38 16 roulcontact@terre-contact.com

English :

To mark the Fête de la Science, the Roul’Contact mobile social living space is offering an afternoon of discovery on the theme of 2025: the different forms of intelligence.

German :

Anlässlich des Wissenschaftsfestes bietet der mobile soziale Lebensraum Roul’Contact einen Entdeckungsnachmittag zum Thema 2025: die verschiedenen Formen der Intelligenz.

Italiano :

In occasione della Festa della Scienza, il centro sociale mobile Roul’Contact propone un pomeriggio di scoperta sul tema del 2025: le diverse forme di intelligenza.

Espanol :

Con motivo de la Fiesta de la Ciencia, el centro social móvil Roul’Contact propone una tarde de descubrimiento sobre el tema de 2025: las diferentes formas de inteligencia.

