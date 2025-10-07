FÊTE DE LA SCIENCE 2025 LA ROULOTTE À JEUX LIBRES Gignac

Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

2025-10-07

Aménagée à hauteur d’enfants, la Roulotte invite parents et enfants de tous âges à fouiller dans les tiroirs et à choisir l’activité qu’ils souhaitent faire explorations, expérimentations, créativité, tout est possible !

Une intervention de l’association Hors les Murs proposée par le Mescladis et la Médiathèque dans le cadre de la Fête de la Science .

Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 34 22 67 37

English :

Arranged at children?s height, the Roulotte invites parents and children of all ages to rummage through the drawers and choose the activity they want to do: exploration, experimentation, creativity, anything is possible!

German :

Der Kinderwagen ist auf Kinderhöhe eingerichtet und lädt Eltern und Kinder jeden Alters dazu ein, in den Schubladen zu stöbern und die Aktivitäten auszuwählen, die sie gerne machen möchten: Erkundungen, Experimente, Kreativität alles ist möglich!

Italiano :

Disposta ad altezza di bambino, la Roulotte invita genitori e figli di tutte le età a rovistare nei cassetti e a scegliere l’attività che desiderano: esplorazione, sperimentazione, creatività, tutto è possibile!

Espanol :

Dispuesta a la altura de los niños, la Roulotte invita a padres e hijos de todas las edades a rebuscar en los cajones y elegir la actividad que deseen realizar: exploración, experimentación, creatividad, ¡todo es posible!

