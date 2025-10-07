FÊTE DE LA SCIENCE 2025: LES SECRETS DE LA NATURE ADAPTATION ET INGÉNIOSITÉ FDS Montpeyroux

FÊTE DE LA SCIENCE 2025: LES SECRETS DE LA NATURE ADAPTATION ET INGÉNIOSITÉ FDS Montpeyroux mardi 7 octobre 2025.

Montpeyroux Hérault

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

2025-10-07

À travers des jeux, des expériences captivantes et une petite sortie, explorez les incroyables stratégies d’adaptation des plantes et des animaux, ainsi que l’utilisation de l’IA au service de l’inventaire de la biodiversité.

Un atelier ludique et instructif pour tous les curieux, de 7 à 107 ans ! Venez équipés de votre smartphone.

En partenariat avec la bibliothèque de Jonquières et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault

À partir de 7 ans.

Instructions particulières venir avec son smartphone.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après l’inscription. .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44

English :

Through games, captivating experiments and a short field trip, explore the incredible adaptation strategies of plants and animals, as well as the use of AI to inventory biodiversity.

A fun and instructive workshop for all curious minds, from 7 to 107 years old! Come equipped with your smartphone.

German :

Erforschen Sie mithilfe von Spielen, spannenden Experimenten und einem kleinen Ausflug die unglaublichen Anpassungsstrategien von Pflanzen und Tieren sowie den Einsatz von KI zur Inventarisierung der Biodiversität.

Ein spielerischer und lehrreicher Workshop für alle Neugierigen von 7 bis 107 Jahren! Bitte bringen Sie Ihr Smartphone mit.

Italiano :

Attraverso giochi, esperimenti accattivanti e un breve viaggio sul campo, esploreremo le incredibili strategie di adattamento di piante e animali e l’uso dell’intelligenza artificiale per inventariare la biodiversità.

È un laboratorio divertente e istruttivo per tutte le menti curiose, dai 7 ai 107 anni! Portate il vostro smartphone.

Espanol :

A través de juegos, experimentos cautivadores y una breve excursión, explore las increíbles estrategias de adaptación de plantas y animales, y el uso de la IA para inventariar la biodiversidad.

Es un taller divertido e informativo para todas las mentes curiosas, ¡de 7 a 107 años! Trae tu smartphone.

