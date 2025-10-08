FÊTE DE LA SCIENCE 2025: MISSION ROBOT Montarnaud

FÊTE DE LA SCIENCE 2025: MISSION ROBOT

Allée Jean Moulin Montarnaud Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Apprends en t’amusant !

À travers des défis amusants et interactifs, les enfants découvrent les bases des algorithmes et de la programmation graphique tout en manipulant des robots.

Un atelier ludique pour éveiller leur curiosité et leur logique et répondre à la question les robots sont-ils doués d’intelligence ? .

Pour les enfants de 8 à 10 ans .

Allée Jean Moulin Montarnaud 34570 Hérault Occitanie

English :

Have fun learning!

Through fun, interactive challenges, children discover the basics of algorithms and graphics programming, while manipulating robots.

German :

Lerne mit Spaß!

Durch lustige und interaktive Herausforderungen lernen die Kinder die Grundlagen von Algorithmen und Grafikprogrammierung kennen, während sie mit Robotern hantieren.

Italiano :

Divertitevi a imparare!

Attraverso sfide divertenti e interattive, i bambini scoprono le basi degli algoritmi e della programmazione grafica, manipolando i robot.

Espanol :

¡Diviértete aprendiendo!

A través de divertidos retos interactivos, los niños descubren los fundamentos de la programación de algoritmos y gráficos, mientras manipulan robots.

