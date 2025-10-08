FÊTE DE LA SCIENCE 2025: QU’EST-CE QUE L’INTELLIGENCE.. La Boissière

FÊTE DE LA SCIENCE 2025: QU’EST-CE QUE L’INTELLIGENCE.. La Boissière mercredi 8 octobre 2025.

FÊTE DE LA SCIENCE 2025: QU’EST-CE QUE L’INTELLIGENCE..

La Boissière Hérault

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Relevez nos défis et nos expériences pour découvrir les différents types d’intelligence !

Mémorisation, sens de la logique, représentation spatiale dans l’espace, intelligence corporelle, empathie… les débats seront au rendez-vous !

Avec Kimyo

La Boissière 34150 Hérault Occitanie

English :

Take on our challenges and experiments to discover the different types of intelligence!

Memory, sense of logic, spatial representation, bodily intelligence, empathy… we’ll be talking!

With Kimyo

German :

Stellen Sie sich unseren Herausforderungen und Experimenten, um die verschiedenen Arten von Intelligenz zu entdecken!

Gedächtnis, logisches Denken, räumliches Vorstellungsvermögen, Körperintelligenz, Empathie… die Debatten werden nicht zu kurz kommen!

Mit Kimyo

Italiano :

Raccogliete le nostre sfide e i nostri esperimenti per scoprire i diversi tipi di intelligenza!

Memoria, logica, rappresentazione spaziale, intelligenza corporea, empatia… ci sarà molto di cui parlare!

Con Kimyo

Espanol :

Acepta nuestros retos y experimentos para descubrir los distintos tipos de inteligencia

Memoria, lógica, representación espacial, inteligencia corporal, empatía… ¡habrá mucho de qué hablar!

Con Kimyo

