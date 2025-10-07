FÊTE DE LA SCIENCE 2025 RÉFLÉXION, LOGIQUE ET CRÉATIVITÉ À VOUS DE JOUER ! Saint-Pargoire

FÊTE DE LA SCIENCE 2025 RÉFLÉXION, LOGIQUE ET CRÉATIVITÉ À VOUS DE JOUER ! Saint-Pargoire mardi 7 octobre 2025.

FÊTE DE LA SCIENCE 2025 RÉFLÉXION, LOGIQUE ET CRÉATIVITÉ À VOUS DE JOUER !

1 rue Derrière les Murs Saint-Pargoire Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

L’Association Homo Ludens Associés vous fait jouer dans vos bibliothèques et vous invite à explorer les intelligences sous toutes leurs formes à travers le jeu !

L’Association Homo Ludens Associés vous fait jouer dans vos bibliothèques et vous invite à explorer les intelligences sous toutes leurs formes à travers le jeu !

Venez relever des défis pour tester votre réflexion, créativité et esprit d’équipe

avec des jeux comme Logic Master, Cortex, The Big Idia et d’autres jeux de mémoire et de logique.

Tout public. .

1 rue Derrière les Murs Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 90 16 79

English :

The Association Homo Ludens Associés invites you to play in your libraries and explore intelligences in all their forms through games!

German :

Der Verein Homo Ludens Associés lässt Sie in Ihren Bibliotheken spielen und lädt Sie ein, Intelligenz in all ihren Formen durch das Spiel zu erforschen!

Italiano :

L’associazione Homo Ludens Associés vi invita a giocare nelle vostre biblioteche e ad esplorare tutte le forme di intelligenza attraverso i giochi!

Espanol :

La asociación Homo Ludens Associés le invita a jugar en sus bibliotecas y a explorar todas las formas de inteligencia a través de los juegos

L’événement FÊTE DE LA SCIENCE 2025 RÉFLÉXION, LOGIQUE ET CRÉATIVITÉ À VOUS DE JOUER ! Saint-Pargoire a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT