FÊTE DE LA SCIENCE 2025 RÉFLÉXION, LOGIQUE ET CRÉATIVITÉ À VOUS DE JOUER ! Saint-Paul-et-Valmalle

Chemin des écoles Saint-Paul-et-Valmalle Hérault

Début : 2025-10-06

fin : 2025-10-06

2025-10-06

L’Association Homo Ludens Associés vous fait jouer dans vos bibliothèques

et vous invite à explorer les intelligences sous toutes leurs formes à travers le jeu !

Venez relever des défis pour tester votre réflexion, créativité et esprit d’équipe

avec des jeux comme Logic Master, Cortex, The Big Idia et d’autres jeux de mémoire et de logique.

Tout public. .

Chemin des écoles Saint-Paul-et-Valmalle 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 19 09

English :

The Association Homo Ludens Associés invites you to play in your libraries

and invites you to explore intelligence in all its forms through play!

German :

Der Verein Homo Ludens Associés lässt Sie in Ihren Bibliotheken spielen

und lädt Sie ein, die Intelligenzen in all ihren Formen durch das Spiel zu erforschen!

Italiano :

L’associazione Homo Ludens Associés porta i giochi nelle vostre biblioteche

e vi invita a esplorare l’intelligenza in tutte le sue forme attraverso i giochi!

Espanol :

La asociación Homo Ludens Associés lleva los juegos a sus bibliotecas

y le invita a explorar la inteligencia en todas sus formas a través de los juegos

