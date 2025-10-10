FÊTE DE LA SCIENCE 2025 SPECTACLE SUR LE HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL PETIT ZÈBRE Gignac

FÊTE DE LA SCIENCE 2025 SPECTACLE SUR LE HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL PETIT ZÈBRE Gignac vendredi 10 octobre 2025.

FÊTE DE LA SCIENCE 2025 SPECTACLE SUR LE HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL PETIT ZÈBRE

Place du Jeu de ballon Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

« Je suis un petit zèbre. Pas l’animal, non. En fait, c’est le nom qu’on donne aux enfants comme moi. Différents. Ce qui est drôle, c’est que je suis passé du statut d’âne à celui de zèbre. Sur le papier ça a quand même plus de gueule.

Mais dans les faits… »

« Je suis un petit zèbre. Pas l’animal, non. En fait, c’est le nom qu’on donne aux enfants comme moi. Différents. Ce qui est drôle, c’est que je suis passé du statut d’âne à celui de zèbre. Sur le papier ça a quand même plus de gueule.

Mais dans les faits… »

Chacun sa soirée ! la médiathèque propose une contre-soirée pour les enfants de 5 à 7 ans pendant que les plus grands profitent de la représentation !

Au programme lecture d’histoires, jeux, dessins et autres activités créatives.

Attention places limitées (sur réservation).

Spectacle tout public à partir de 8 ans.

Proposé par le Réseau des Bibliothèques dans le cadre

de la journée nationale des dys .

Place du Jeu de ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

« I’m a little zebra. Not the animal, no. In fact, that’s what kids like me are called. Different. The funny thing is that I’ve gone from being a donkey to a zebra. On paper, it looks better.

But in reality… »

German :

« Ich bin ein kleines Zebra. Nicht das Tier, nein. Eigentlich ist das der Name, den man Kindern wie mir gibt. Sie sind anders. Das Lustige ist, dass ich vom Esel zum Zebra geworden bin. Auf dem Papier sieht das schon besser aus.

Aber in der Praxis… »

Italiano :

« Sono una piccola zebra. Non l’animale, no. Infatti, i bambini come me si chiamano così. Diverso. La cosa buffa è che sono passato da asino a zebra. Sulla carta sembra meglio.

Ma in realtà… »

Espanol :

« Soy una pequeña cebra. No el animal, no. De hecho, así es como se llama a los niños como yo. Diferente. Lo curioso es que he pasado de ser un burro a una cebra. Sobre el papel parece mejor.

Pero en la realidad… »

L’événement FÊTE DE LA SCIENCE 2025 SPECTACLE SUR LE HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL PETIT ZÈBRE Gignac a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT