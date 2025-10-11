FÊTE DE LA SCIENCE 2025: SUR LES TRACES DU CASTOR, CET INGÉNIEUX BÂTISSEUR DES RIVIÈRES Tressan

Tressan Hérault

Une immersion scientifique et ludique à partager en famille !

Lors d’une balade à Tressan, le long des berges de l’Hérault, observez les indices de présence du castor et comprenez son rôle essentiel dans l’écosystème.

Le lieu exact du RDV vous sera donné quelques jours avant par e-mail.

A la suite de la balade, vous pourrez rejoindre la bibliothèque de Tressan pour une soirée projection de 18h30 à 19h30 (inscription conseillée auprès de la bibliothèque 04 67 96 37 86 / bibliotheque_tressan@orange.fr)

Projection du documentaire Castor, la force de la nature

52’ // réalisé par Basile Gerbaud, en collaboration avec Luc Marescot et Rémi Masson

Résumé Tour à tour architecte, hydrologue et botaniste, le plus gros rongeur d’Europe possède un pouvoir unique, celui de revitaliser la nature.

Organisé par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault dans le cadre de la Fête de la science. .

English :

A fun, scientific immersion for the whole family!

Take a stroll along the banks of the Hérault River in Tressan, where you can observe signs of the beaver?s presence and understand its essential role in the ecosystem.

German :

Ein wissenschaftliches und spielerisches Eintauchen, das Sie mit Ihrer Familie teilen können!

Bei einem Spaziergang in Tressan entlang der Ufer des Hérault können Sie Hinweise auf die Anwesenheit des Bibers finden und seine wichtige Rolle im Ökosystem verstehen.

Italiano :

Un’esperienza scientifica e divertente per tutta la famiglia!

Durante una passeggiata lungo le rive dell’Hérault a Tressan, osservate i segni della presenza del castoro e comprendete il suo ruolo essenziale nell’ecosistema.

Espanol :

Una experiencia lúdica y científica para toda la familia

Durante un paseo por las orillas del Hérault en Tressan, observe los signos de la presencia del castor y comprenda su papel esencial en el ecosistema.

