Fête de la Science 2025 Village des sciences 2025 à Eure-et-Loir Campus

21 Rue de Loigny la Bataille Chartres Eure-et-Loir

Samedi 2025-10-04

2025-10-05

2025-10-04

Venez découvrir les nombreux stands au Village des sciences d’Eure-et-Loir Campus à Chartres. Chaque année, scientifiques, enseignants, médiateurs culturels ou bibliothécaires partagent avec les publics leur enthousiasme et leur curiosité pour les sciences, les techniques et les innovations.

Il y en a pour tous les goûts. Découvrez quelques expositions et ateliers du village des sciences de Chartres .

English :

Come and discover the many stands at the Eure-et-Loir Campus Science Village in Chartres. Every year, scientists, teachers, cultural mediators and librarians share their enthusiasm and curiosity for science, technology and innovation with the public.

German :

Besuchen Sie die zahlreichen Stände im Wissenschaftsdorf des Eure-et-Loir Campus in Chartres. Jedes Jahr teilen Wissenschaftler, Lehrer, Kulturvermittler oder Bibliothekare ihre Begeisterung und Neugierde für Wissenschaft, Technik und Innovationen mit dem Publikum.

Italiano :

Venite a scoprire i numerosi stand del Villaggio della Scienza del Campus Eure-et-Loir di Chartres. Ogni anno, scienziati, insegnanti, mediatori culturali e bibliotecari condividono con il pubblico il loro entusiasmo e la loro curiosità per la scienza, la tecnologia e l’innovazione.

Espanol :

Venga a descubrir los numerosos stands de la Aldea de las Ciencias del Campus de Eure-et-Loir en Chartres. Cada año, científicos, profesores, mediadores culturales y bibliotecarios comparten con el público su entusiasmo y curiosidad por la ciencia, la tecnología y la innovación.

L’événement Fête de la Science 2025 Village des sciences 2025 à Eure-et-Loir Campus Chartres a été mis à jour le 2025-09-17 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES