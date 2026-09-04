Fête de la Science 2026: Saveurs Savantes Salle A Noste Soustons

Informations pratiques

Soustons

Fête de la Science 2026: Saveurs Savantes

Salle A Noste 18 rue de Moscou Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 14:00:00

fin : 2026-10-09 19:30:00

Date(s) :

2026-10-09

« La compagnie des Sciences et des Arts » organise, le Vendredi 9 Octobre, une journée dans le cadre de la Fête de la Science, sur le thème « Saveurs Savantes », adopté nationalement en 2026.

Ateliers, ainsi qu’une exposition, sont proposés aux scolaires (9h-11h30 et 14h-16h) et aux visiteurs. Pendant les sessions avec les élèves, les visiteurs peuvent parcourir l’exposition en autonomie.

Les ateliers animés, par « la Compagnie des Sciences et des Arts », auront pour thèmes :

– Les saveurs des quarks : jeu informatique

– La châtaigne, du ‘’pain des pauvres’’ aux gâteaux moelleux

– Cuisine moléculaire

– Les premières routes des épices

– Le goût de vanille : fruit du vanillier et du travail des hommes

Ceux d’associations partenaires aborderont :

– Les Arts Plastiques (La Passerelle)

– Les aromates (le Jardin Partagé)

– Les Champignons d’automne (SOMYLA)

Après 17h00 des stands de dégustation (à préciser) seront aussi disponibles.

A 18h un « Petit concert » (Atelier Chant de la Passerelle) sera suivi par des mini-conférences. .

Salle A Noste 18 rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 06 63 53 ghislaine.vendryes@wanadoo.fr

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English : Fête de la Science 2026: Saveurs Savantes

%AB The Society of Sciences and Arts %BB is organizing an event on Friday, October 9, as part of the Festival of Science, with the theme %AB « Savory Sciences, »%BB which was adopted nationwide in 2026.

L’événement Fête de la Science 2026: Saveurs Savantes Soustons a été mis à jour le 2026-09-04 par OTI LAS