Fête de la Science 2026: Saveurs Savantes Salle A Noste Soustons
vendredi 9 octobre 2026 · Salle A Noste · Soustons
Informations pratiques
Soustons
Fête de la Science 2026: Saveurs Savantes
Salle A Noste 18 rue de Moscou Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 14:00:00
fin : 2026-10-09 19:30:00
Date(s) :
2026-10-09
« La compagnie des Sciences et des Arts » organise, le Vendredi 9 Octobre, une journée dans le cadre de la Fête de la Science, sur le thème « Saveurs Savantes », adopté nationalement en 2026.
Ateliers, ainsi qu’une exposition, sont proposés aux scolaires (9h-11h30 et 14h-16h) et aux visiteurs. Pendant les sessions avec les élèves, les visiteurs peuvent parcourir l’exposition en autonomie.
Les ateliers animés, par « la Compagnie des Sciences et des Arts », auront pour thèmes :
– Les saveurs des quarks : jeu informatique
– La châtaigne, du ‘’pain des pauvres’’ aux gâteaux moelleux
– Cuisine moléculaire
– Les premières routes des épices
– Le goût de vanille : fruit du vanillier et du travail des hommes
Ceux d’associations partenaires aborderont :
– Les Arts Plastiques (La Passerelle)
– Les aromates (le Jardin Partagé)
– Les Champignons d’automne (SOMYLA)
Après 17h00 des stands de dégustation (à préciser) seront aussi disponibles.
A 18h un « Petit concert » (Atelier Chant de la Passerelle) sera suivi par des mini-conférences. .
Salle A Noste 18 rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 06 63 53 ghislaine.vendryes@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Science 2026: Saveurs Savantes
%AB The Society of Sciences and Arts %BB is organizing an event on Friday, October 9, as part of the Festival of Science, with the theme %AB « Savory Sciences, »%BB which was adopted nationwide in 2026.
L’événement Fête de la Science 2026: Saveurs Savantes Soustons a été mis à jour le 2026-09-04 par OTI LAS
À voir aussi à Soustons (Landes)
- Loups-Garous KIDS Bar à jeux Les Tuiles Soustons 19 septembre 2026
- Soirée Loups-Garous Bar à Jeux Les Tuiles Soustons 19 septembre 2026
- Les trails du Pignada 2026 Hall des sports plaine de l’Isle Verte Soustons 20 septembre 2026
- Rencontres échecs Bar à Jeux de Société Les Tuiles Soustons 21 septembre 2026
- Atelier d’information sur la VAE par le PRC, Pôle Caunègre – Escale Eco à Soustons, Soustons 23 septembre 2026