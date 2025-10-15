Fête de la science à Brive: Intelligence(s) place du civoire Brive-la-Gaillarde
Fête de la science à Brive: Intelligence(s) place du civoire Brive-la-Gaillarde mercredi 15 octobre 2025.
Fête de la science à Brive: Intelligence(s)
place du civoire Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-15
Au programme ateliers de découverte: L’adaptation des poissons (Maison de l’eau et de la pêche 19)
Intelligence et techniques à la Préhistoire (Musée de l’Homme de Néandertal)
Intelligence collective: Gérer les milieux aquatiques (SIAV)
Réponse logique ou magique (Les petits débrouillards)
Code moi si tu peux: Secrets de robots ! (FAL 19)
Découvrons les intelligences multiples (Médiathèque de Brive)
Ateliers scientifiques (Récréa sciences)
place Charles de Gaulle (ou en cas d’intempéries, à l’intérieur de la Médiathèque) .
place du civoire Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 44 76 centresocioculturelrivet@brive.fr
English : Fête de la science à Brive: Intelligence(s)
German : Fête de la science à Brive: Intelligence(s)
Italiano :
Espanol : Fête de la science à Brive: Intelligence(s)
L’événement Fête de la science à Brive: Intelligence(s) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-07 par Brive Tourisme