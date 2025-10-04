Fête de la Science à la Station Biologique de Paimpont Station Biologique, Université de Rennes Paimpont

Fête de la Science à la Station Biologique de Paimpont Station Biologique, Université de Rennes Paimpont samedi 4 octobre 2025.

Fête de la Science à la Station Biologique de Paimpont

Station Biologique, Université de Rennes 226 La Cadetterie Paimpont Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-10

2025-10-04

Dans le cadre de la fête de la science, la Station Biologique de Paimpont propose une série de conférences et visites d’exposition du 04 au 10 octobre 2025. Réservation en ligne obligatoire.

Découvrez leur programmation directement sur leur site internet.

Gratuit Public + 10 ans .

Station Biologique, Université de Rennes 226 La Cadetterie Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 81 81

