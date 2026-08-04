Fête de la science A la table des Gallo-Romains saveurs, sciences et archéologie du goût Musée Vesunna Périgueux
samedi 3 octobre 2026 · Musée Vesunna · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Fête de la science A la table des Gallo-Romains saveurs, sciences et archéologie du goût
Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Dans le cadre de la fête de la Science.
Visite commentée
Découvrez les habitudes alimentaires des habitants de Vesunna à travers les collections du musée.
Sans réservation dans la limite des places disponibles.
Sans supplément au prix d’entrée du billet (8€ plein tarif, 5€ tarif réduit) .
Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92 vesunna@perigueux.fr
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English : Fête de la science A la table des Gallo-Romains saveurs, sciences et archéologie du goût
L’événement Fête de la science A la table des Gallo-Romains saveurs, sciences et archéologie du goût Périgueux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Communal de Périgueux
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