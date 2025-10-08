Fête de la Science à la Vendéthèque de La Châtaigneraie Vendéthèque de La Châtaigneraie La Châtaigneraie

Vendéthèque de La Châtaigneraie 5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-11

2025-10-08

Le Département de la Vendée vous propose de célébrer la Fête de la science !

La Fête de la science est un événement national qui a pour objectif de faire découvrir au grand public le monde des sciences. Chaque année, des milliers d’événements gratuits sont proposés partout en France. Pour 2025, la Fête de la science met à l’honneur le thème Intelligence(s) .

Un programme sur l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle (IA) est aujourd’hui présente dans de nombreux aspects du quotidien et du monde professionnel. Elle peut simplifier certaines tâches, rendre une voiture autonome, permettre de gagner du temps et d’être plus performant… Certes, l’intelligence artificielle révolutionne et fascine mais elle questionne et peut faire peur.

La Vendéthèque vous invite à en apprendre plus sur l’IA ateliers d’initiation, conférence, temps de rencontres et d’échanges…

Prenez en main l’intelligence artificielle des animations pour tous !

Venez découvrir les secrets et le fonctionnement de l’intelligence artificielle à la Vendéthèque avec des temps forts pour petits et grands, pour les novices et les plus aguerris

– Le mercredi 8 octobre à 15h, un après-midi pour les petits dessinateurs et scientifiques en herbe atelier Coloriage animé , à partir de 7 ans.

Le jeudi 9 octobre à 20h30, une soirée de partage et d’échanges sur l’IA rencontre tout public L’intelligence artificielle en entreprise .

– Le samedi 11 octobre, une journée thématique pour tous

Atelier Robot à 11h, dès 7 ans

Ateliers Débuter avec l’IA à 11h et à 14h

Atelier Faciliter mon quotidien avec l’IA à 15h30

Conférence IA générative révolution ou illusion ? à 17h.

Les animations sont gratuites et sur inscription.

Renseignements et inscription 02 51 53 66 40 / arantelle@vendee.fr .

English :

The Département de la Vendée invites you to celebrate the Fête de la science!

German :

Das Departement Vendée lädt Sie ein, das Fest der Wissenschaft zu feiern!

Italiano :

Il Dipartimento della Vandea vi invita a celebrare la Festa della scienza!

Espanol :

El Departamento de la Vendée le invita a celebrar la Fiesta de la Ciencia

