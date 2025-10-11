Fête de la science à l’Abbaye Abbaye de Graville Le Havre
Fête de la science à l’Abbaye
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 12:30:00
2025-10-11 2025-10-12
L’illustration botanique une science ? Et oui !
Son dessein est avant tout scientifique mais la nature faisant bien les choses, la beauté s’invite souvent dans les représentations végétales.
À l’occasion de la fête de la science, découvrez gratuitement l’exposition Végétales, voyages dans l’illustration botanique .
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00
