Fête de la science à l’écomusée Refuge des animaux Saint-Léger-les-Mélèzes

Fête de la science à l’écomusée Refuge des animaux Saint-Léger-les-Mélèzes dimanche 5 octobre 2025.

Fête de la science à l’écomusée

Refuge des animaux Chemin du Veyre Saint-Léger-les-Mélèzes Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-05 14:00:00

fin : 2025-10-05 19:30:00

Date(s) :

2025-10-05

Pour la fête de la science, deux rendez-vous venez tenter en famille de résoudre les énigmes de l’escape game » sauvons lago ». Activité en extérieur. Sur inscription. Conférence sur le thème de l’ichnologie ou l’étude des traces et indices.

Refuge des animaux Chemin du Veyre Saint-Léger-les-Mélèzes 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 47 78 lerefugedesanimaux@orange.fr

English :

Two events for the Fête de la Science: come and try to solve the riddles in the « Sauvons lago » escape game. Outdoor activity. Registration required. Conference on the theme of ichnology or the study of traces and clues.

German :

Zum Tag der Wissenschaft gibt es zwei Termine: Versuchen Sie mit Ihrer Familie, die Rätsel des Escape Games « Rettet Jago » zu lösen. Aktivität im Freien. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Vortrag zum Thema « Ichnologie » oder das Studium von Spuren und Hinweisen.

Italiano :

Per la festa della scienza sono previsti due eventi: partecipare in famiglia e cercare di risolvere gli enigmi del gioco di fuga « Sauvons lago ». Attività all’aperto. Iscrizione obbligatoria. Conferenza sul tema dell’itnologia, ovvero lo studio delle tracce e degli indizi.

Espanol :

Para la fiesta de la ciencia, hay dos eventos: venga en familia e intente resolver los enigmas del juego de escape « Sauvons lago ». Actividad al aire libre. Inscripción obligatoria. Conferencia sobre el tema de la icnología o el estudio de rastros y pistas.

