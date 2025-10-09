Fête de la Science à l’Institut du Cerveau : conférence « Le cerveau en pilote automatique : l’attention et la concentration au volant » Institut du Cerveau Paris

Avez-vous déjà conduit en arrivant à destination sans vraiment vous souvenir d’une partie du trajet ? Ou peut-être raté une sortie d’autoroute parce que vous aviez la tête dans les nuages ? Avez-vous déjà eu des sueurs froides parce que vous ressassiez des pensées dans votre tête ?

Ces exemples illustrent diverses manifestations du « vagabondage de la pensée ». Ils traduisent le phénomène par lequel notre cerveau bascule parfois en mode « pilote automatique », entraînant une dissociation entre le flux de nos pensées et notre environnement immédiat.

Mais que se passe-t-il réellement lorsque nous sommes dans cet état ?

Qu’est-ce qui favorise son apparition en conduite ?

Quelles sont les conséquences sur la sécurité routière ?

Découvrez les mécanismes étonnants de l’attention et de la concentration au volant lors de cette conférence organisée dans le cadre de la Fête de la Science.

Intervenante : Séverine Brelaud, doctorante en thèse Cifre au sein de l’équipe « DreamTeam : sommeil, rêves et cognition » à l’Institut du Cerveau, de l’équipe « Recherche conception en expérience utilisateur » du groupe Renault et de l’équipe IMoPA à l’Université de Lorraine

Conférence gratuite, inscription obligatoire

Le jeudi 09 octobre 2025

de 18h30 à 19h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Institut du Cerveau 83 boulevard de l’Hôpital 75013 Entrez dans la Pitié-Salpêtrière, métro Saint-Marcel ou ChevaleretParis

https://institutducerveau.org/agenda/cerveau-en-pilote-automatique-lattention-et-concentration-au-volant fetedelascience@icm-institute.org