Fête de la science à Martigues En centre-ville Martigues

Fête de la science à Martigues En centre-ville Martigues samedi 4 octobre 2025.

Fête de la science à Martigues

Samedi 4 octobre 2025 de 15h à 17h.

Du mercredi 8 au samedi 11 octobre 2025 le mercredi de 18h30 à 20h30 et de 14h à 18h. Le samedi de 14h à 17h. En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-08

Dans le cadre de la Fête de la science, retrouvez tous les ateliers et activités proposés à Martigues.Enfants

Programme 2025



– 4 octobre de 15h à 17h à la médiathèque L. Aragon Conférence « L’eau dans l’univers » par Martial Aude, astronome amateur.

La fameuse molécule d’eau, H2O, est présente partout dans l’Univers, mais quand et comment s’est-elle formée, quel a été le rôle des étoiles dans son apparition ? On peut-on la trouver dans les nuages interstellaires si lointains, ou plus proche de nous dans les planètes notre système solaire . On détecte l’eau aussi dans les exo-planètes si nombreuses, alors on peut se demander dans quelles conditions la précieuse molécule est susceptible d’aboutir à l’existence de la vie.

Inscription auprès du Club d’Astronomie de Martigues 07 64 09 11 36.



– Les 8 et 11 octobre dès 14h Village sciences et numérique à l’espace Simone Veil.

Au programme, des stands de découverte et des ateliers d’expérimentation autour de l’image et de l’audiovisuel, stop Motion, MAO, initiation au code informatique, les objets connectés, la robotique et la programmation, l’Intelligence Artificielle, la fabrication numérique, impression 3D, les jeux vidéo, la réalité virtuelle et réalité augmentée, du pilotage et programmation de drone.

– Atelier robotique et programmation.

– Atelier de prévention numérique

– Quizz I.A. or not I.A. ?

– Découvrons l’intelligence artificielle

– L’intelligence du vivant

– Exposition I.A. et numérique

– Les algorithmes des recettes magiques ?

– Les données Nouvel or noir ou amies du quotidien ?

– Ateliers astronomie « enfants »

– Atelier de découverte numérique (sur réservation)

– Création numérique

– Kermesse du numérique

– Quantité et qualité du temps d’écran

– Les jeux vidéos en famille



– 8 octobre de 18h30 à 20h30 à la médiathèque L. Aragon Conférence « Le marégraphe de Marseille et ses amis » par Alain Coulomb, Président de l’association les amis du marégraphe. Le marégraphe de Marseille est à la fois un monument historique et un observatoire moderne du niveau de la mer. Ce monument historique a été construit à la fin du XIXe siècle pour fixer l’origine des altitudes françaises continentales (l’altitude 0). Cet objectif a été réalisé au moyen d’un appareil contenant un intégrateur mécanique appelé totalisateur, aujourd’hui unique dans le monde.

Inscription conseillée auprès du Club d’Astronomie de Martigues 07 64 09 11 36. .

En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 30 contact.aha@ville-martigues.fr

English :

As part of the Science Festival, find all the workshops and activities offered in Martigues.

German :

Im Rahmen des Wissenschaftsfestivals finden Sie alle in Martigues angebotenen Workshops und Aktivitäten.

Italiano :

Nell’ambito della Fête de la science, scoprite tutti i laboratori e le attività in programma a Martigues.

Espanol :

En el marco del Festival de la Ciencia, descubre todos los talleres y actividades que se ofrecen en Martigues.

L’événement Fête de la science à Martigues Martigues a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de Martigues