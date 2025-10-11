Fête de la Science à Sorbonne Université Campus Pierre et Marie Curie Paris
Fête de la Science à Sorbonne Université Campus Pierre et Marie Curie Paris samedi 11 octobre 2025.
Plus grand événement parisien consacré aux sciences, la Fête de la Science à Sorbonne Université met cette année les intelligences à l’honneur !
Les scolaires sont accueillis du 7 au 10 octobre, et le week-end est ouvert à tous les publics. L’édition 2025 « Intelligence(s) » propose un parcours sur le campus Pierre et Marie Curie, le Centre de recherche des Cordeliers, le campus de la Pitié-Salpêtrière, le Centre de recherche Saint-Antoine et la Maison Poincaré.
Au programme : ateliers, visites de laboratoires, stands, jeux et expositions. Plus de 350 scientifiques en lettres et sciences humaines, en santé, et en sciences et ingénierie vous attendent !
Rendez-vous à Sorbonne Université les 11 et 12 octobre. Un événement gratuit ouvert à toutes et à tous.
Du samedi 11 octobre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :
samedi, dimanche
de 12h00 à 18h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-11T15:00:00+02:00
fin : 2025-10-12T21:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-11T12:00:00+02:00_2025-10-11T18:00:00+02:00;2025-10-12T12:00:00+02:00_2025-10-12T18:00:00+02:00
Campus Pierre et Marie Curie 4, place Jussieu 75005 Paris
https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/fete-de-la-science-2025