Fête de la Science à Sorbonne Université Campus Pierre et Marie Curie Paris

Fête de la Science à Sorbonne Université Campus Pierre et Marie Curie Paris samedi 11 octobre 2025.

Plus grand événement parisien consacré aux sciences, la Fête de la Science à Sorbonne Université met cette année les intelligences à l’honneur !

Les scolaires sont accueillis du 7 au 10 octobre, et le week-end est ouvert à tous les publics. L’édition 2025 « Intelligence(s) » propose un parcours sur le campus Pierre et Marie Curie, le Centre de recherche des Cordeliers, le campus de la Pitié-Salpêtrière, le Centre de recherche Saint-Antoine et la Maison Poincaré.

Au programme : ateliers, visites de laboratoires, stands, jeux et expositions. Plus de 350 scientifiques en lettres et sciences humaines, en santé, et en sciences et ingénierie vous attendent !

Réservez votre billet !

Rendez-vous à Sorbonne Université les 11 et 12 octobre. Un événement gratuit ouvert à toutes et à tous.

Du samedi 11 octobre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :

samedi, dimanche

de 12h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T15:00:00+02:00

fin : 2025-10-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T12:00:00+02:00_2025-10-11T18:00:00+02:00;2025-10-12T12:00:00+02:00_2025-10-12T18:00:00+02:00

Campus Pierre et Marie Curie 4, place Jussieu 75005 Paris

https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/fete-de-la-science-2025