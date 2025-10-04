Fête de la Science à Zoodyssée Zoodyssée parc animalier Villiers-en-Bois

Zoodyssée parc animalier Route du chêne à Margot Villiers-en-Bois Deux-Sèvres

La Fête de la Science fait escale à Zoodyssée !

À l’occasion de sa 34e édition, la Fête de la Science investit Zoodyssée les 3 et 4 octobre 2025, en partenariat avec le Centre d’Études Biologiques de Chizé, Pélagis, l’Institut francophone de formation au cinéma animalier de Ménigoute, l’Office Français de la Biodiversité, l’Office National des Forêts, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, les Amis de la Forêt des Sciences, l’association Francis Hallé pour la forêt primaire et l’Espace Mendès France de Poitiers.

Comme chaque année, ateliers, conférences, expositions et projections de documentaires rythmeront ces deux journées dédiées à la science et à la nature.

Plus de précisions https://www.zoodyssee.fr/actus/zoodyssee-fete-la-science-le-vendredi-3-et-le-samedi-4-octobre-2025_8078_a/ .

Zoodyssée parc animalier Route du chêne à Margot Villiers-en-Bois 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 77 17 17 accueil@zoodyssee.fr

