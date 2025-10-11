Fête de la Science Argenton-sur-Creuse

Fête de la Science au musée de la Chemiserie et de l’Elégance masculine.

Le musée accueille, dans le cadre de la Fête de la Science, Anne Della Monica et Franco Lombardi du cabinet Futur Antérieur et Patricia Dal Prà, restauratrice textile.

Visite de l’exposition Le chantier des collections, Quésako ? et du chantier par le cabinet Futur Antérieur. Focus sur la conservation et le conditionnement des collections textiles rembourrage de vêtements avec des boudins, fabrication de cintres, calage d’accessoires textiles dans de la mousse, etc…

Les altérations et la restauration des textile par Patricia Dal Prà

Présentation du projet des futures réserves et visite des réserves actuelles par Nathalie Gaillard. .

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 34 69 contact@museedelachemiserie.fr

English :

Science Festival at the Chemiserie et de l’Elégance masculine museum.

German :

Wissenschaftsfest im Museum für Hemden und männliche Eleganz.

Italiano :

Festival della scienza al Musée de la Chemiserie et de l’Elégance masculine.

Espanol :

Festival de la Ciencia en el Musée de la Chemiserie et de l’Elégance masculine.

