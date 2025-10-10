Fête de la Science Arvieu

Fête de la Science Arvieu vendredi 10 octobre 2025.

Fête de la Science

Place de l’Eglise Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

19h à 21h Au Jardin d’Arvieu (derrière l’Eglise). Animations ,découvertes, exposition (géologie, astronomie, expo interactive,…). Gratuit, en famille. Organisé par le Cantou. Infos au 05 65 46 06 06.

.

Place de l’Eglise Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 06 06 cantou.arvieu@gmail.com

English :

7pm to 9pm Jardin d’Arvieu (behind the church). Activities, discoveries, exhibition (geology, astronomy, interactive exhibition, etc.). Free, for the whole family. Organized by the Cantou. Info: 05 65 46 06 06.

German :

19h bis 21h Im Jardin d’Arvieu (hinter der Kirche). Animationen, Entdeckungen, Ausstellungen (Geologie, Astronomie, interaktive Ausstellung,…). Kostenlos, für die ganze Familie. Organisiert von Le Cantou. Infos unter 05 65 46 06 06.

Italiano :

dalle 19 alle 21 Nel Jardin d’Arvieu (dietro la chiesa). Attività, scoperte, mostre (geologia, astronomia, mostra interattiva, ecc.). Gratuito, per tutta la famiglia. Organizzato dal Cantou. Informazioni al numero 05 65 46 06 06.

Espanol :

de 19:00 a 21:00 h En el Jardin d’Arvieu (detrás de la iglesia). Actividades, descubrimientos, exposición (geología, astronomía, exposición interactiva, etc.). Gratuito, para toda la familia. Organizado por el Cantou. Información en el 05 65 46 06 06.

L’événement Fête de la Science Arvieu a été mis à jour le 2025-10-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)